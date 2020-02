Trio de dirigeants en Californie en l’absence d’une journée | Réseaux sociaux sportifs

L’Américain Matt Kuchar partage aujourd’hui avec l’Australien Adam Scott et le Norvégien Rory McIlroy la première position du Genesis Invitational golf, tournoi inclus dans le circuit américain de la PGA qui se déroule à Pacific Palisades (Californie, USA), en l’absence d’un jour pour la fin.

Kuchar, qui menait seul depuis le premier jour, a présenté samedi une carte de 70 coups sûrs pour un cumulatif de 203 -10 sous la normale et a été touché par Scott et McIlroy avec 67 et 68 cartes respectivement.