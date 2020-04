Trois scénarios où l’économie mondiale s’aggrave en raison du coronavirus

Un confinement plus long, une nouvelle épidémie en 2021 ou une combinaison des deux scénarios aggraveraient les prévisions, selon le FMI.

..- Les dernières prévisions du Fonds monétaire international (FMI) pour l’économie mondiale sont mauvaises, avec une contraction mondiale de 3% prévue pour 2020, mais les économistes de l’agence ont décrit trois façons dont cela pourrait être pire.

Un confinement plus long

Les prévisions actuelles du FMI prévoient un scénario dans lequel la nouvelle pandémie de coronavirus sera contrôlée pour le deuxième semestre de cette année et l’économie mondiale pourrait reprendre une activité normale.

Si les mesures de confinement sont prolongées de 50% plus longtemps que la référence, provoquant un chômage plus élevé et davantage de défaillances d’entreprises, la croissance mondiale pourrait être inférieure de 3 points de pourcentage, pour une baisse de 6% cette année et reprise la plus faible en 2021.

Une nouvelle épidémie en 2021

Dans le deuxième scénario, une nouvelle éclosion de coronavirus l’année prochaine équivaut à environ les deux tiers de celle qui s’est produite en 2020, ce qui laisse les conséquences économiques deux fois plus importantes que dans le premier scénario.

Dans cette situation, les pays auront une capacité limitée à déployer davantage de mesures de dépenses, de sorte que le PIB mondial serait près de 5% inférieur au niveau de référence attendu en 2021.

Par conséquent, au lieu d’un rebond mondial prévu de 5,5% pour l’année prochaine, il y aurait une augmentation de seulement 0,8%.

Coup double

Le troisième scénario suppose que les deux prémisses précédentes se produisent: un confinement plus long et une deuxième épidémie de COVID-19 en 2021, ce qui pousserait l’économie mondiale de 8% en dessous de la ligne de base, pour une contraction de 2,2 % l’année prochaine au lieu d’un rallye.

Les économistes du FMI préviennent en outre qu’une telle projection pourrait sous-estimer les dommages combinés des deux scénarios, étant donné que l’augmentation de la dette publique pourrait rendre les autorités incapables de fournir un soutien supplémentaire des revenus.

“Cela conduirait à des résultats encore pires et à des cicatrices supplémentaires”, selon le rapport.

. @ GitaGopinath: L’ampleur et la rapidité de l’effondrement de l’activité économique provoquée par la pandémie # COVID19 sont sans précédent dans nos vies, et il y a beaucoup d’incertitude quant à l’impact sur la vie et les moyens de subsistance des gens. #WEO https://t.co/etKSGFKepz pic.twitter.com/frYgEeuqpg

– FMI (@FMInews) 14 avril 2020

