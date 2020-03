Troisième Coupe de la Reine consécutive pour Logroño Volleyball | Sports pratiques

Il May Deco Logroño il a remporté sa troisième Coupe Queen’s de volleyball consécutive dimanche en battant la finale locale Avarca Menorca 3-0 (25-12, 25-13 et 25-17) dans le pavillon municipal de Ciutadella (Minorque).

La XVL Volleyball Queen’s Cup s’est réuni depuis vendredi dernier dans la ville de Minorque pour les six meilleurs sets du premier tour de la Ligue Iberdrola cherchant à décrocher le deuxième titre de la saison.

L’équipe de La Rioja a montré sa supériorité dès la première minute du match face à une équipe de Minorque qui s’est remorquée pendant tout le match malgré le soutien de ses fans, environ un millier.

Les joueurs de Esther López Arroyo Ils n’ont eu besoin que de 21 minutes pour obtenir le premier set. Le second avait la même durée et, comme dans le premier, le May Deco Logroño a écrasé son rival avec une performance spectaculaire Daniella Da Silva et Fernanda Gritzbach.

Dans les locaux, seul le succès de Renata Benedito et la poussée de Maria Gomila.

La troisième manche a été la plus disputée. L’équipe de Minorque a été surprise au départ, mais Logroño a réagi immédiatement et n’a pas eu de problèmes excessifs pour signer la victoire avec un 25-17.

Daniella Da Silva, qui a signé 20 points, a été choisie meilleur joueur de la finale de la Copa de la Reina et, en tant que capitaine de son équipe, il a reçu le trophée du président de la Fédération espagnole de volleyball, Agustín Martín.

Demi-finales

En demi-finale, Avarca Menorca s’est qualifié samedi pour la finale de la Copa de la Reina, après avoir été battu 3-0 par OSSAC Haro Rioja (25-20, 25.20, 25-20).

Match placide pour les hôtes, qui étaient supérieurs dans toutes les facettes du match. Maira Westergaard, Wanda Banguero et Renata Benedito ont catapulté celles de Bep Llorens à la finale de la Coupe, qui se déroule dans le pavillon municipal de Ciutadella.

Minorque sera mesurée ce dimanche dans la grande finale de mai Deco Logroño, actuel champion de la compétition KO et leader de la Ligue Iberdrola, qui a battu en deuxième demi-finale à Sentez-vous Alcobendas 3-0 (25-16, 25-16, 25-12). Super match d’Aina Berbel, Fernanda Gritzbach et Daniella Da Silva.

practicodeporte@efe.com