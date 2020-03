Trudeau réprimande les Canadiens pour ne pas avoir pris de mesures de distanciation sociale

“Quand nous voyons des gens dehors au soleil et en grands groupes, c’est vraiment inquiétant”, a déclaré le Premier ministre.

Premier ministre canadien Justin Trudeau Il a réprimandé ce lundi ceux qui ne pas prendre les mesures de distanciation sociale suggérées par le gouvernement pour éviter plus de cas de contagion par Covid-19.

Lors d’une conférence nationale, le président a expliqué que ceux qui ignorent les mesures de précaution ils s’exposent non seulement, mais le reste de la population au risque dans la nation nord-américaine.

«Si vous choisissez d’ignorer les conseils (du gouvernement), vous ne vous mettez pas seulement en danger, vous mettez également les autres en danger. Nous avons besoin de vous pour prendre les bonnes décisions“Il a exprimé.

Il a ajouté que “c’est suffisant»De non-respect des réglementations pour prévenir la propagation du pathogène. Il a indiqué que le gouvernement a mis “toutes les options sur la table” bien que celles-ci n’aideront pas si la population du Canada “ne fait pas son travail”.

D’autre part, il a annoncé que le gouvernement intensifierait les campagnes médiatiques pour avertir de l’impact de la maîtrise des maladies en encourageant la distanciation sociale. Ceci, parce qu’il a déclaré qu’il n’avait pas remarqué d’inquiétude dans la plupart des citoyens.

“Quand nous voyons des gens dehors au soleil et en grands groupes, c’est vraiment inquiétant”, a déclaré le Premier ministre.

À l’heure actuelle, il a expliqué que l’Ontario est la province avec le plus grand nombre de cas signalés aujourd’hui, avec 78 infections pour ajouter un total de 503 dans cette région.

Le Canada C’est le deuxième pays avec le plus grand nombre de cas en Amérique: 1 469 et 20 décès.

«Il s’agit de la plus forte augmentation enregistrée en un jour à ce jour. À ce total, s’ajoutent également six décès et huit recouvrements “, a déclaré Trudeau à l’époque. (Ntx)