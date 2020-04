Trump annonce de nouvelles recommandations de masques après un débat interne houleux

Trump: le CDC recommande de se couvrir le visage

(.) – Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé ce vendredi de nouvelles directives et a assuré que les Centers for Disease Control and Prevention recommandent de couvrir le visage avec des protecteurs faciaux “à base de tissu” qui ne sont pas à usage médical. Cela suppose un renversement de l’orientation précédente qui suggérait que les masques n’étaient pas nécessaires pour les personnes qui n’étaient pas malades.

Trump a déclaré que les recommandations, qui sont venues après une semaine de délibérations animées au sein de la Maison Blanche, étaient volontaires et qu’il ne participerait pas.

“Je ne pense pas que je vais le faire”, a-t-il dit, suggérant qu’il était difficile d’imaginer quelque chose comme ça dans le bureau ovale: “Porter un masque pour saluer les présidents, les premiers ministres, les dictateurs, les rois, les reines, je ne le vois tout simplement pas.”

Après des semaines à insister sur le fait que les Américains ne devraient pas utiliser de masques faciaux pour empêcher la propagation du coronavirus – et même à suggérer que son utilisation pourrait augmenter le risque d’infection – les responsables gouvernementaux ont eu cette semaine un débat interne houleux sur la modification de la directive, selon des personnes connaissant le sujet.

Dans les coulisses, les fonctionnaires étaient divisés sur la décision de conseiller ou non aux Américains de se couvrir le visage en public, ce que certains craignent de conduire à un échec des efforts de distanciation sociale qui restent le plus grand espoir des fonctionnaires d’éviter propagation.

Une autre tournure était en jeu pour une Maison Blanche qui a semé la confusion dans sa réponse à la pandémie nationale de coronavirus. Le débat sur les masques est venu pour résumer un effort fédéral marqué par des inversions répétées, des recommandations contradictoires, de faibles réserves et des intérêts internes concurrents qui conduisent souvent à des messages confus.

S’exprimant lors du briefing de la Maison Blanche vendredi, le Surgeon General des États-Unis a reconnu que le changement de position avait alimenté une certaine incertitude.

“Cela a été déroutant pour le peuple américain”, a déclaré le Dr. Jerome Adams. Il a décrit le changement comme provoqué par de nouvelles informations qui suggèrent que les personnes sans symptômes peuvent augmenter considérablement la transmission.

Les directives, a noté Adams, suggèrent que les Américains portent des masques en tissu dans les lieux publics où les directives de distanciation sociale sont difficiles à maintenir, comme les supermarchés.

Comment Trump a changé sa position sur le coronavirus 3:24

Les hauts responsables du CDC ont déclaré à la Maison Blanche cette semaine que des directives plus strictes étaient nécessaires pour empêcher le virus de se propager parmi les personnes asymptomatiques, selon des personnes familières avec les discussions internes.

L’agence a envoyé des notes à la Maison Blanche décrivant son orientation recommandée cette semaine, ont déclaré des personnes familières avec les documents. Ils ont clairement indiqué que les doublures en tissu sont recommandées, pas les masques médicaux.

Mais après les avoir reçus, certains des conseillers de Trump ont averti qu’une recommandation nationale pourrait avoir des effets secondaires négatifs et ont plaidé pour quelque chose de plus limité, potentiellement uniquement dans les zones les plus touchées.

Le débat s’est déroulé lors des réunions du groupe de travail sur les coronavirus dans la salle de situation de la Maison Blanche, où la question a été soulevée à nouveau plus tôt cette semaine. Les responsables ont participé à une “discussion sérieuse” sur la question, selon une source proche des pourparlers.

“Cela fait l’objet de discussions actives. Nous en avons activement discuté aujourd’hui au sein du groupe de travail et je peux vous assurer que demain sera à l’ordre du jour », a déclaré le Dr. Anthony Fauci sur . jeudi soir. “Étant donné que nous savons que les personnes asymptomatiques transmettent clairement l’infection, il est logique que ce ne soit pas une mauvaise idée de le faire.”

Soutenir les allées et venues internes était la pénurie persistante de masques de qualité médicale pour les travailleurs hospitaliers de première ligne, que les États et le gouvernement fédéral ont eu du mal à résoudre par des expéditions et des appels au secteur privé. Certains responsables de la Maison Blanche craignaient qu’une recommandation générale pour les Américains de porter des couvre-visages pourrait provoquer une ruée vers des masques médicaux indispensables, aggravant la situation déjà difficile pour les travailleurs hospitaliers et les premiers intervenants.

Alors que les directives du CDC préconisent plus qu’un simple masque médical, certains responsables craignaient toujours que tout type d’orientation sur les revêtements faciaux puisse conduire les Américains à rechercher le type de masques encore nécessaire dans les établissements médicaux.

Et bien que Trump ait publiquement suggéré l’utilisation d’alternatives, la Maison Blanche n’a publié aucune directive sur les meilleurs tissus ou sur la manière de lier correctement les tissus amples pour couvrir la bouche et le nez.

Discussion sur la recommandation

Le débat s’est propagé à la vue du public jeudi lorsque Trump a exprimé son opinion sur le port de masques, suivi des mots d’avertissement du coordinateur de la réponse aux coronavirus de la Maison Blanche, Dra. Deborah Birx, qui s’est opposée en interne aux recommandations de masques à l’échelle nationale au sein du groupe de travail du président.

“Si les gens voulaient les porter, ils le peuvent”, a déclaré Trump, interrogé sur de nouvelles directives possibles pour le port de masques en public. “Si les gens voulaient porter des foulards, ce qu’ils ont, beaucoup de gens les ont, ils le peuvent.”

Birx est ensuite monté sur le podium pour offrir une vue plus prudente, disant qu’il craignait que les masques n’induisent certaines personnes à un faux sentiment de sécurité, les amenant à ignorer d’autres directives.

“Nous ne voulons pas que les gens se sentent” Oh, je porte un masque, je suis protégé et je protège les autres “”, a-t-elle déclaré. “Vous protégez peut-être les autres. Mais n’ayez pas un faux sentiment de sécurité que ce masque vous protège exclusivement contre l’infection, car il existe d’autres façons de vous infecter, en raison du nombre de cas bénins et asymptomatiques. »

Il a assuré qu’un débat «se poursuivait» sur les masques, ajoutant que chaque fois qu’un nouvel avis serait émis, il serait «additif» aux directives de distanciation sociale, que Trump a prolongées cette semaine jusqu’au 30 avril.

L’idée que le grand public porte des masques semblait un problème réglé le week-end dernier après que l’administration ait passé plusieurs jours plus tôt dans la crise à insister sur le fait qu’ils n’étaient pas nécessaires pour la plupart des Américains.

Le CDC a indiqué sur son site Web depuis le mois dernier qu ‘”ils ne recommandent pas aux personnes qui utilisent bien un masque facial de se protéger contre les maladies respiratoires, y compris le covid-19″.

Et les autorités ont ordonné aux Américains de ne pas acheter de masques.

“Les Américains n’ont pas à sortir pour acheter des masques”, a déclaré le vice-président Mike Pence lors d’une apparition sur . le 1er mars. Fin février, le chirurgien général a tweeté: «Sérieusement, ARRÊTEZ D’ACHETER DES MASQUES! Il N’EST PAS efficace pour empêcher le grand public de contracter le #Coronavirus, mais si les professionnels de la santé ne peuvent pas l’obtenir pour soigner des patients malades, cela les met, ainsi que nos communautés, en danger!

Les responsables ont déclaré que ces plaidoyers reflétaient une préoccupation au sein de l’administration selon laquelle les Américains moyens commenceraient à accumuler des masques chirurgicaux ou des respirateurs N95, ce qui rendrait difficile pour les travailleurs hospitaliers l’accès à l’équipement nécessaire.

Autres opinions

Dans d’autres cas, certains responsables administratifs ont même suggéré que le port d’un masque pouvait augmenter le risque d’infection pour l’utilisateur.

“Vous pouvez augmenter votre risque de contracter (coronavirus) en portant un masque si vous n’êtes pas un fournisseur de soins de santé”, a déclaré Adams lors d’une interview sur Fox & Friends le 2 mars. “Les gens qui ne savent pas comment le mettre correctement ont tendance à toucher beaucoup leur visage et peuvent en fait augmenter la propagation du coronavirus.”

Ces préoccupations concernant la thésaurisation des masques n’ont pas nécessairement changé, selon les autorités, et les risques d’infection pour les utilisateurs persistent. Ce qui a changé, ce sont de nouvelles informations qui suggèrent des niveaux plus élevés de propagation asymptomatique, ce qui, selon le directeur du CDC, Robert Redfield, a conduit cette semaine à un nouvel examen des recommandations pour le port de masques.

Le guide précédent, a noté Redfield, “faisait l’objet d’un examen critique, pour voir s’il y avait une valeur supplémentaire potentielle pour les personnes infectées ou susceptibles d’être infectées asymptomatiquement”.

Trump prolonge les mesures contre les coronavirus jusqu’au 30 avril 3:53

La Maison Blanche a également décidé de réexaminer la question des masques après que l’American Enterprise Institute a publié le week-end dernier un livre proposant une “feuille de route pour rouvrir” le pays après l’épidémie, y compris une recommandation sur les masques. .

“Dans un premier temps, les gens seront invités à porter des masques faciaux non médicaux en tissu dans la communauté pour réduire le risque de propagation asymptomatique”, a déclaré le document, co-écrit par le dr. Scott Gottlieb, ancien commissaire de la Trump Food and Drug Administration, qui a continué de conseiller officieusement la Maison Blanche lors de l’épidémie de coronavirus.

Parmi les sujets abordés par le groupe de travail cette semaine a été la meilleure façon d’enseigner aux Américains à porter des masques et à calibrer les messages publics pour éviter les ennuis dans les équipements de qualité médicale.

On a envisagé d’appeler les masques recommandés les “masques”. Certains ont suggéré de les désigner simplement sous le nom de «couvre-visages» ou de «masques de courtoisie» pour les distinguer des masques médicaux dont les professionnels ont besoin.

De plus, les responsables ont pesé sur le changement culturel que représenterait la recommandation de masques, car les Américains (contrairement aux citoyens de certains pays asiatiques) ne sont pas habitués à porter des masques en public.

