Trump annonce le déploiement de la Garde nationale dans les trois États les plus infectés – . Miami (51)

Washington – Le président Donald Trump a mis ce dimanche à la disposition des États de Washington, de New York et de la Californie, les plus touchés par les infections à COVID-19 du pays, la Garde nationale pour soutenir leurs efforts contre le coronavirus.

“Ils sont sévèrement battus”, a déclaré le président lors de la conférence de presse quotidienne du groupe de travail sur le coronavirus à la Maison Blanche, faisant référence à la situation dans ces Etats.

L’annonce intervient alors que le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le maire de New York Bill de Blasio ont critiqué le fait que l’administration Trump n’ait pas agi pour endiguer la propagation inquiétante de la maladie.

Trump a déclaré que dans les trois États, la déclaration de catastrophe majeure a été approuvée ou sera bientôt approuvée pour permettre au gouvernement fédéral de fournir des fournitures sans problème.

Le président a assuré qu’il y avait de grandes quantités de masques, respirateurs, blouses, écrans faciaux et autres articles actuellement en route vers ces trois États, qui arriveront dans quelques jours.

Et il a ajouté qu’il avait ordonné au gouvernement d’établir des unités médicales dans chacun des États.

