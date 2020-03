Trump chercherait à réduire la distance sociale après 15 jours

L’importance de la distance pour contenir le covid-19 5:09

(.) – Une autre semaine d’isolement volontaire – ou, pour de nombreux Américains, des fermetures obligatoires – pose des questions difficiles au président Donald Trump sur la durée des mesures d’atténuation des coronavirus qu’il a recommandées et si les conséquences économiques en valent la peine.

Lors d’une conférence de presse lundi, Trump a déclaré lundi qu’il espérait réévaluer ses instructions pour que les gens restent chez eux au milieu de l’épidémie de coronavirus aux États-Unis.

«Nous ne pouvons pas permettre que le remède soit pire que le problème lui-même. Nous n’allons pas laisser le remède être pire que le problème. “A la fin de la période de 15 jours, nous prendrons une décision sur la voie que nous voulons prendre”, a-t-il déclaré lors du briefing quotidien sur les coronavirus.

Trump a déclaré qu’il espérait que les États-Unis seraient bientôt “ouverts aux affaires”.

Il a ajouté: «Et essentiellement, nous faisons référence au moment de l’ouverture, essentiellement, l’ouverture de notre pays. Parce que nous l’avons suffisamment bien fermé pour nous débarrasser de cet ennemi invisible. »

Trump avait déjà suggéré sur Twitter qu’il pensait que la réponse pouvait être négative.

“NOUS NE POUVONS PAS LAISSER QUE LA GUÉRISON EST PIRE QUE LE PROBLÈME LUI-MÊME”, a tweeté le président dimanche soir. “À LA FIN DE LA PÉRIODE DE 15 JOURS, NOUS PRENDRONS UNE DÉCISION SUR LA MANIÈRE QUE NOUS VOULONS SUIVRE”, a-t-il ajouté.

Aides avait déclaré plus tôt que Trump aspirait à réduire les lignes directrices pour la pandémie de coronavirus à la fin de la période de 15 jours, c’est-à-dire dans une semaine à partir de lundi. Cependant, de nombreux experts en santé ne pensent pas que le temps sera suffisant pour savoir si les mesures qu’il a annoncées la semaine dernière – y compris la recommandation de fermer les écoles, de limiter les réunions et de garder au moins 1,8 mètre l’une de l’autre – seront assez.

Trump active la Garde nationale dans 3 États américains 0:45

Trump et certains de ses hauts fonctionnaires sont de plus en plus inquiets des mesures de distanciation sociale mises en place pour lutter contre le coronavirus, ont déclaré des sources proches de la question. Un haut responsable a déclaré que le président perd patience avec la période d’isolement volontaire national qui a gelé l’économie américaine.

Pendant ce temps, les experts en santé publique conseillant le président et son équipe sur la pandémie continuent de soutenir que les mesures générales qui incitent les gens à travailler à domicile, à éviter les restaurants et les grands rassemblements devraient rester en cours.

La dynamique a conduit à un débat interne solide sur la meilleure façon d’équilibrer la santé du pays – avec potentiellement des milliers de vies en jeu – et la santé économique.

“Le président a raison, le remède ne peut pas être pire que la maladie et nous allons devoir faire des compensations difficiles”, a déclaré lundi le principal conseiller économique de Trump, Larry Kudlow, sur Fox News. “Hier soir, j’en ai parlé au président, nous allons donc discuter de plusieurs choses. Donnons-lui une semaine de plus », a-t-il terminé.

Certains des alliés de Trump ont continué à laisser entendre publiquement que les mesures annoncées par la Maison Blanche la semaine dernière étaient trop strictes et causaient des difficultés financières inutiles. Beaucoup de ses alliés conservateurs ont distribué un éditorial dans le Wall Street Journal la semaine dernière, se demandant si la fermeture en valait la peine en échange d’une économie brisée.

Cela a contribué à alimenter l’opposition croissante de certains collaborateurs de Trump à propos d’un blocus prolongé.

Des discussions sur ce qu’il faut faire à la fin des 15 jours sont déjà en cours avec les conseillers. Trump veut que les gens retournent au travail, mais ses conseillers médicaux continuent d’expliquer que le pays a du chemin à parcourir avant de sortir du pire de l’épidémie, a déclaré une source proche du dossier.

La clé pour atténuer les effets du coronavirus 0:57

Bien que les responsables de la Maison Blanche souhaitent abaisser les lignes directrices en raison des craintes d’un grave ralentissement économique, ils estiment également que le président pourrait assouplir certaines mesures tout en veillant à ce que dans les zones les plus touchées par le coronavirus – comme New York, la Californie et Washington – elles continuent. Vous maintenez vos propres restrictions strictes sur la vie quotidienne, indépendamment des directives fédérales.

Mais tous les alliés de Trump ne semblent pas être sur la même longueur d’onde. La sénatrice républicaine Lindsey Graham a écrit sur Twitter lundi que “nous devrions toujours avoir tort de faire plus, pas moins, en matière de confinement”.

“La meilleure décision du président Trump a été d’arrêter les voyages depuis la Chine”, a écrit Graham. “J’espère que nous ne minerons pas cette décision en suggérant que nous renonçons aux politiques de confinement agressives aux Etats-Unis”, a-t-il ajouté.

Trump a évalué la situation avec des conseillers à l’intérieur et à l’extérieur de la Maison Blanche, a déclaré la source.

Les responsables ne sont pas sûrs de ce que Trump décidera finalement après 15 jours, alors que le Dr Anthony Fauci, le principal spécialiste des maladies infectieuses du pays et qui a fait pression pour des mesures d’atténuation strictes, continuera à agir comme une voix critique dans les coulisses.

Trump a initialement résisté aux recommandations de Fauci sur la prise de mesures pour motiver l’éloignement social au cours de la première étape, ont déclaré des personnes familières avec les délibérations. Après avoir reçu de vives critiques pour ne pas avoir agi de manière plus décisive, Trump est allé de l’avant avec les recommandations, mais n’est toujours pas convaincu que c’était la bonne décision.

Trump a été irrité par des images de jeunes profitant de leurs vacances de printemps en Floride, tout en ignorant la mesure d’isolement volontaire, a déclaré une source proche de la Maison Blanche qui est impliquée dans la réponse au coronavirus.

“Quel est l’intérêt de la distanciation sociale si 20% ignorent l’ordre?”, A déclaré Trump à certains participants, selon la source.

Le sénateur Rand Paul testé positif pour le coronavirus 4:02

À l’exception des médecins et des experts en santé publique, presque tous les principaux conseillers du président sont impatients d’assouplir les directives nationales pour commencer à rouvrir l’économie.

“Je ne connais personne qui prétend que nous devrions continuer comme nous sommes”, a déclaré un haut responsable de la Maison Blanche. “Tout le monde ici tire dans la même direction.”

Certains conservateurs ont déjà suggéré que les États-Unis étaient allés trop loin en limitant les mouvements de personnes pour protéger la santé au détriment des entreprises, notamment les présentateurs de Fox News Laura Ingraham et Steve Hilton.

“Connaissez-vous cette fameuse phrase” le remède est pire que la maladie “?”, A demandé Hilton lors de son monologue dimanche soir. “C’est exactement l’image vers laquelle nous nous dirigeons”, a-t-il ajouté.

Mais une personne qui ne recule pas est Fauci. Si cela ne tenait qu’à lui, a déclaré un responsable, “il n’y aurait pas de contact humain avant juillet”.

Ces derniers jours, Fauci a ouvertement exprimé ses désaccords avec Trump, y compris des entretiens discutant ouvertement de son rôle dans la correction des déclarations fausses ou trompeuses du président.

“Je ne peux pas sauter devant le microphone et le pousser”, a déclaré Fauci dans une interview accordée au magazine Science. “D’accord, il l’a dit. Essayons de le corriger la prochaine fois. “

Ce lundi, Trump a commencé à retweeter des messages qui semblent encourager la fin de fortes mesures de distanciation sociale après la période actuelle de 15 jours, malgré les inquiétudes des responsables de la santé publique selon lesquelles cela ne sera pas assez long pour atténuer la pire du coronavirus.

“15 jours”, a tweeté un utilisateur. “Ensuite, nous isolons les groupes à haut risque et nous restons au travail avant que tout ne se termine pour tout le monde!”

“Réduisez la courbe, PAS l’économie”, lit-on dans un tweet de suivi.

“Après 15 jours, le monde peut commencer à guérir!”, A tweeté un autre utilisateur.

Ce lundi, le président a retweeté un utilisateur, répondant à son tweet d’origine, qui écrivait: «Correct. Quinze jours, nous gardons les groupes à haut risque protégés au besoin et nous restons au travail. »

.