Trump contredit son espionnage en faisant valoir que le virus est un laboratoire | Économie

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu’il avait des preuves que le coronavirus provenait d’un laboratoire de Wuhan (Chine), contredisant ainsi la Direction des renseignements selon laquelle, quelques heures plus tôt, il avait rejeté une prétendue origine artificielle.

Trump a généré cette nouvelle controverse lorsque les cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis totalisent 1070 000 (30 000 de plus qu’hier) et que les morts sont 63 000 (2 200 de plus que mercredi).

“LARGE CONSENSUS SCIENTIFIQUE”

Après avoir appris que des responsables gouvernementaux ont fait pression sur les services d’espionnage pour rechercher des preuves que l’origine du SARS-CoV-2 se trouve dans un laboratoire à Wuhan, jeudi, le bureau du directeur du renseignement national, Richard Grenell, a exclu une déclaration que la main de l’homme est derrière.

“La communauté du renseignement est également d’accord avec le large consensus scientifique selon lequel le virus COVID-19 n’est ni artificiel ni génétiquement modifié”, a-t-il déclaré.

L’agence fédérale a ajouté que “la communauté du renseignement continuera à examiner rigoureusement les informations et les données qui émergent pour déterminer si l’épidémie (de coronavirus) a commencé par contact avec des animaux infectés ou était le résultat d’un accident de laboratoire à Wuhan”. , la ville chinoise d’origine de la pandémie.

LES “TESTS” DE TRUMP

Quelques heures après la déclaration, inhabituelle à la Direction des renseignements, Trump a affirmé ne pas être au courant de son contenu et a déclaré qu’il avait des preuves – qu’il n’a pas révélées – que le virus provenait bien du laboratoire de Wuhan.

Plus précisément, un journaliste lui a demandé s’il possédait des preuves lui permettant d’affirmer avec une grande confiance que le nouveau coronavirus est originaire dudit laboratoire, auquel Trump a répondu: “Oui, je le pense, et je crois que l’Organisation mondiale pour La santé (OMS) devrait avoir honte. “

CHINE “PUNISH”

Le Washington Post a publié jeudi que de hauts responsables américains ont commencé à explorer la possibilité d’imposer une sanction ou de demander une compensation financière à la Chine pour sa gestion de la pandémie.

L’une des options envisagées est d’arracher la Chine à son “immunité souveraine” afin que le gouvernement et les victimes puissent intenter des poursuites contre ce pays, et il serait également évalué pour annuler une partie des dettes.

Trump, cependant, était enclin à imposer de nouveaux tarifs à la Chine plutôt qu’à cesser de payer la dette.

“Nous pouvons le faire par d’autres moyens, nous pouvons le faire avec des tarifs, nous pouvons le faire par d’autres moyens, même au-delà, sans avoir à entrer dans ce jeu”, a déclaré le président américain.

POMPEO POIGNEES FILS

C’est le secrétaire d’État, Mike Pompeo, qui, selon le New York Times, dirige les efforts de l’exécutif pour défier la Chine, tandis que le conseiller adjoint à la sécurité nationale, Matthew Pottinger, fait pression depuis janvier sur les services de renseignement pour rassembler informations qui soutiennent l’hypothèse du virus généré en laboratoire.

L’article souligne également le nom d’Anthony Ruggiero, directeur du bureau du Conseil de sécurité nationale, chargé de surveiller les armes de destruction massive, qui a exprimé sa frustration en janvier lors d’une visioconférence sur l’incapacité de la CIA à trouver l’origine de la éclosion.

Des gens familiers avec cette conversation, cités par le New York Times, ont indiqué que les analystes de la CIA avaient répondu qu’ils n’avaient aucune preuve pour étayer une théorie avec suffisamment de confiance.

Mercredi, la chaîne de télévision NBC a déjà rapporté que la Maison Blanche avait ordonné aux agences d’espionnage de “balayer” toutes les communications interceptées, les données et les images satellite pour savoir si la Chine et l’OMS avaient initialement caché des informations sur ce qui était le plus. plus tard, cela deviendrait une pandémie.