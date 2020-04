Trump coupe des fonds pour l’organisation mondiale de la santé alors qu’Oxfam prévient qu’une pandémie pourrait pousser un demi-milliard de personnes dans la pauvreté

Alors que les cas confirmés de coronavirus dépassent les 2 millions dans le monde, le président Donald Trump a déclaré qu’il réduirait le soutien américain à l’Organisation mondiale de la santé. Richard Horton, rédacteur en chef du journal médical The Lancet, l’a qualifié de «crime contre l’humanité». Oxfam America a déclaré que les coupes saccagent «tout espoir d’une coopération et d’une solidarité internationales responsables qui sont essentielles pour sauver des vies et restaurer l’économie mondiale». Cela survient alors qu’un nouveau rapport d’Oxfam estime que les retombées économiques de la pandémie pourraient plonger plus d’un demi-milliard de personnes dans la pauvreté. Nous recevons une réponse de Paul O’Brien, vice-président d’Oxfam America.

AMY GOODMAN: Alors que le taux de mortalité dû à la pandémie de coronavirus continue de s’accélérer, avec plus de 2 millions d’infections confirmées dans le monde et au moins 127000 décès, le président Trump a déclaré mardi qu’il couperait le soutien américain à l’Organisation mondiale de la santé. S’exprimant au Rose Garden, Trump a cherché à rejeter la responsabilité de la gestion désastreuse de la pandémie par son administration sur l’agence de santé publique des Nations Unies, accusant l’OMS d’aider la Chine à dissimuler la propagation du coronavirus lors de son apparition à la fin de l’année dernière.

PRÉSIDENT DONALD TRUMP: Le monde dépend de l’OMS pour travailler avec les pays afin de veiller à ce que des informations précises sur les menaces sanitaires internationales soient partagées en temps opportun et, si ce n’est pas le cas, de dire au monde entier la vérité sur ce qui se passe. L’OMS a manqué à ce devoir fondamental et doit être tenue responsable.

AMY GOODMAN: La décision de Trump a déclenché l’indignation et la condamnation internationales. Richard Horton, rédacteur en chef du journal médical The Lancet, a tweeté: «La décision du président Trump de financer l’OMS est tout simplement cela – un crime contre l’humanité. Chaque scientifique, chaque agent de santé, chaque citoyen doit résister et se rebeller contre cette effroyable trahison de la solidarité mondiale. »

Le président de l’American Medical Association, Patrice Harris, a appelé Trump à reconsidérer la coupe, déclarant, “Citer une pandémie mondiale nécessite une coopération internationale et le recours à la science et aux données”, a-t-elle déclaré. L’organisation mondiale de lutte contre la pauvreté Oxfam America a déclaré que les coupes saccagent, citent «tout espoir d’une coopération et d’une solidarité internationales responsables qui sont essentielles pour sauver des vies et restaurer l’économie mondiale».

Cela survient alors qu’un nouveau rapport d’Oxfam estime que les retombées économiques de la pandémie pourraient plonger plus d’un demi-milliard de personnes dans la pauvreté. Pour près de 3 milliards de personnes vivant déjà dans la pauvreté et souffrant de malnutrition, le virus pourrait être mortel. Au total, il estime que la moitié des 7,8 milliards de personnes dans le monde pourraient vivre dans la pauvreté à la suite du virus. Le rapport s’intitule «Dignité et non dénuement: un« plan de sauvetage économique pour tous »pour lutter contre la crise des coronavirus et reconstruire un monde plus égalitaire.»

Pour en savoir plus, nous sommes rejoints par le vice-président d’Oxfam America, Paul O’Brien.

Bienvenue à Democracy Now! Commençons par le président Trump. Au milieu de cette pandémie, où les États-Unis sont l’épicentre de la pandémie mondiale – plus de décès que tout autre pays dans le monde – le président Trump annonce qu’il met fin à son soutien à l’Organisation mondiale de la santé. Paul O’Brien, votre réponse?

PAUL O’BRIEN: Merci de m’avoir invité.

C’était assez choquant d’entendre ça hier soir. Nous avions prédit la semaine dernière que le nombre de décès par coronavirus pourrait atteindre 40 millions au cours de la période à venir. Donc, nous sommes déjà en crise, mais cela pourrait empirer considérablement.

Le président Trump a son secrétaire au Trésor parler à d’autres ministres des Finances du G20 aujourd’hui, et ce que ce chef doit être en mesure de montrer, c’est le rôle de l’Amérique dans la direction de la coopération multilatérale. Et en même temps, il annonce qu’il va couper les jambes de l’Organisation mondiale de la santé, sapant ainsi sa propre tentative de faire preuve de leadership mondial. C’était profondément autodestructeur pour les dirigeants américains. C’est profondément nocif pour notre monde.

Et il semble que ce ne soit rien d’autre qu’un transfert de culpabilité à court terme et un bouc émissaire afin de distraire les gens des échecs de cette administration à diriger correctement la question. Mais ses conséquences pourraient être dévastatrices pour les gens.

AMY GOODMAN: Paul O’Brien, il existe de nombreux critiques de l’Organisation mondiale de la santé. Mais dans l’ensemble, le président Trump a annoncé qu’il réduisait le financement de cette organisation – les États-Unis, le plus grand bailleur de fonds de l’Organisation mondiale de la santé – expliquer ce que fait cette organisation et pourquoi elle est si critique. Et avec le président Trump si profondément préoccupé par ce qui se passe aux États-Unis, on pourrait penser, pourquoi ce qui se passe dans le reste du monde fait une énorme différence dans ce qui se passera dans ce pays?

PAUL O’BRIEN: Eh bien, comme vous le dites, New York est l’épicentre de la crise. Les États-Unis sont désormais confrontés à plus de décès par jour que ce qui a été observé. Nous faisons face à notre propre crise sanitaire ici. Nous sommes également confrontés à notre propre crise économique ici en même temps. Vous avez 17 millions de nouveaux chômeurs aux États-Unis. Et même avant le début de la crise, 40% des Américains n’avaient pas 400 $ à leur nom pour une urgence. Et puis la crise frappe. Vous avez donc une crise sanitaire et une crise économique ici. Vous avez, à bien des égards, encore pire dans de nombreuses communautés dans lesquelles Oxfam travaille. Nous travaillons dans 90 pays à travers le monde, y compris aux États-Unis. Mais vous avez cette crise sanitaire et économique qui arrive en même temps.

Vous avez une Organisation mondiale de la santé, dont le travail consiste à réunir les dirigeants pour s’assurer que la réponse est coordonnée et fondée sur des preuves, est fondée sur la science et qu’il existe une réponse véritablement mondiale à une pandémie mondiale. Ainsi, en dehors du financement de l’organisation, le leadership et l’autorité morale de l’organisation pour être en mesure de générer un consensus mondial pour répondre à cette crise sanitaire et économique est absolument essentiel. Et pour le président Trump, le politicien le plus puissant du monde, de se tenir sur scène hier, quelle qu’en soit la raison, et de les attaquer, afin de blâmer le changement, sape leur capacité à obtenir ce consensus mondial à un moment critique. Ainsi, cette loi, en elle-même, pourrait avoir de profondes répercussions pour de nombreuses personnes que nous considérons comme particulièrement vulnérables aux États-Unis et dans le monde.

AMY GOODMAN: Hier, il a fait l’annonce dans le Jardin des roses, le seul jour – le nombre de morts en un jour le plus élevé de tous les pays du monde: 2 228 personnes sont mortes du COVID-19. Ce sont les États-Unis. Parlez du reste du monde, où peut-être le – où COVID-19 n’a pas encore autant touché, principalement, par exemple, en Afrique, et ce que l’Organisation mondiale de la santé signifie en particulier pour ces régions du monde, les plus vulnérables .

PAUL O’BRIEN: Droite. Eh bien, le monde entier est vulnérable. Nous pensons, en particulier lorsque vous regardez la combinaison de mauvais systèmes de santé ou de systèmes de santé faibles et de la vulnérabilité économique, que trois zones sont les plus à risque: l’Afrique subsaharienne, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Vous avez, dans notre – notre rapport a révélé que nous pensons que 500 millions de personnes supplémentaires pourraient tomber dans la pauvreté en conséquence, annulant essentiellement tous les progrès réalisés au cours des 30 dernières années, dans certains contextes, et, sur en moyenne, les 10 dernières années de progrès.

Les femmes vont être, comme c’est souvent le cas, confrontées à la plupart des conséquences de cette situation. Au Bangladesh, par exemple, un million de travailleurs de l’habillement ont été licenciés. Quatre-vingt pour cent d’entre eux sont des femmes. Au Kenya, les usines de fleurs viennent de fermer, 30 000 personnes sont rentrées chez elles. La plupart d’entre eux sont des femmes.

Nous n’avons pas suffisamment de protections aux États-Unis, car nous n’avons pas résolu les problèmes d’inégalité chronique extrême. Mais quand on regarde ce qui se passe en dehors des États-Unis, où 80% des personnes sur – des travailleurs de la planète Terre n’ont pas d’assurance maladie, 2 milliards de personnes sont dans l’économie informelle.

Donc, si vous êtes dans un contexte – permettez-moi de mentionner cinq contextes pour vous. Ce sont les cinq plus grands bidonvilles du monde. Il existe des bidonvilles à Karachi et à Mumbai en Asie, au Cap et à Nairobi, au Kenya et à Mexico. Ces cinq – ce sont les plus grands bidonvilles des grandes villes – comptent 5,7 millions de personnes. Lorsque le coronavirus frappe ces environnements, tout d’abord, il n’y a pas de système de santé dans ces contextes qui stockent des ventilateurs qui les attendent. Dans certains pays où nous travaillons, il y a littéralement deux ou trois ventilateurs dans tout le pays. Mais économiquement, les gens vivent dans des quartiers étroits. Il n’y a pas de distanciation physique possible. Ils ne reçoivent aucune indemnité de maladie. Leurs économies sont fermées. On leur dit: “Restez en place.” Ils ne sont pas en mesure d’échanger. Ils ne peuvent pas accéder aux marchandises. Dans de nombreux contextes, leurs frontières n’autorisent plus la nourriture, s’il s’agit de pays importateurs nets.

Nous sommes donc confrontés à une crise économique qui peut survenir, ainsi qu’une crise sanitaire, qui sera profondément préjudiciable pour de nombreuses personnes et potentiellement déstabilisatrice de manière à ce que nous en subissions tous les conséquences.

AMY GOODMAN: Votre rapport s’intitule «Dignité et non dénuement: un« plan de sauvetage économique pour tous ».» Vous dites qu’Oxfam appelle les pays riches à accepter un plan de sauvetage économique mondial qui comprend l’annulation de 1 billion de dollars de paiements de dette pour les pays pauvres. Ils disent que l’annulation de la dette pourrait libérer jusqu’à 400 milliards de dollars, afin de libérer de l’argent pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

PAUL O’BRIEN: Ouais. Il y a des voies à suivre. Et c’est une semaine incroyablement importante, et aujourd’hui est un jour important. Vous avez des ministres des finances – le G20 se réunit et les ministres des finances des 189 pays se réunissent pour poser et répondre à la question: que peuvent-ils faire collectivement pour faire face aux retombées économiques de cette crise? Vous avez signalé ce qui allait arriver à l’économie mondiale. Nous pensons qu’il y a trois voies à suivre, et nous appelons ces gouvernements à travailler ensemble pour montrer le type de leadership multilatéral que le président Trump n’a pas montré la nuit dernière.

Le premier, comme vous l’avez mentionné, est la dette. Nous avons vu des mouvements précoces cette semaine. Hier, nous en avons eu – le début d’une bonne nouvelle, dans la mesure où le G7 a soutenu une certaine suspension de la dette, et le FMI a accepté un moratoire sur la dette et a mis en place des mesures d’allégement de la dette pour 25 pays. C’est un début. C’est loin d’être suffisant. Ce que nous ne voulons pas voir se produire cette année, c’est que les paiements de la dette sont essentiellement suspendus dans un moratoire et où les intérêts s’accumuleront et les pays seront obligés de payer cela au cours des années suivantes, même s’ils le suspendent pour 2020. Pensez-y de cette façon: dans 45 pays, leurs systèmes de santé représentent un quart de la taille des paiements de dette qu’ils doivent effectuer. Ils doivent donc faire 400% de la taille de leurs budgets de santé simplement en payant leurs allocations de dette. Donc –

AMY GOODMAN: Paul, très rapidement, je voulais vous poser des questions sur le Yémen et Gaza.

PAUL O’BRIEN: De quelles perspectives? Parce que tous deux font face à la fois à la crise sanitaire et économique. Vous avez, dans ces contextes – et nous travaillons dans ces deux contextes, avec les populations réfugiées et celles qui ont été déplacées de force, pour essayer de réduire le niveau de conflit. Mais comme vous le savez, j’étais à Gaza il n’y a pas longtemps. Les gens vivent dans des quartiers extrêmement contraints. C’est très dense. Ils n’ont pratiquement pas d’activité économique dans le meilleur des cas, en raison des restrictions qui sont imposées à l’environnement. Et lorsque vous placez COVID dans ce contexte, d’un point de vue économique, cela crée des niveaux potentiellement catastrophiques de ralentissement de toute forme d’activité économique. Nous sommes donc profondément préoccupés par le Yémen et Gaza. Comme je l’ai dit plus tôt, nous pensons que le Moyen-Orient est probablement l’un des points d’inquiétude des dommages causés par cette crise.

AMY GOODMAN: Paul O’Brien, merci beaucoup d’être avec nous. Nous allons créer un lien vers votre rapport. Paul O’Brien est vice-président d’Oxfam America. Le nouveau rapport, «Dignity Not Destitution: An‘ Economic Rescue Plan For All »pour lutter contre la crise des coronavirus et reconstruire un monde plus égalitaire.

Catégories: Santé, International, Interviews, Amérique du Nord, Politique, Vidéo

Tags: Amy Goodman, coronavirus, couper le soutien américain, Donald Trump, Paul O’Brien, président Donald Trump, OMS, Organisation mondiale de la santé