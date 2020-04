Trump déclare un état catastrophique majeur au Nevada, en Utah et en Arizona en raison d’une pandémie – . Miami (51)

Le président Donald Trump a déclaré ce samedi l’état de catastrophe le plus important du Nevada, de l’Utah et de l’Arizona, compte tenu de l’augmentation du nombre de décès et de cas de contagion de coronavirus dans ces États.

Avec cette déclaration, le président a ordonné au gouvernement fédéral de fournir une assistance dans les trois États pour lutter contre la crise sanitaire, sociale et économique déclenchée par la pandémie.

L’action du président met également à disposition des fonds fédéraux pour des conseils de crise dans toutes les régions touchées par l’épidémie de cette maladie dans le pays.

L’annonce est faite le même jour que Trump a averti que les deux prochaines semaines seraient probablement les pires pour le pays, avec “de nombreux décès” dus à COVID-19.

.