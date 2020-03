Trump déploie la Garde nationale pour combattre Covid-19

Le président des États-Unis, Donald Trump, a mis ce dimanche (22.03.2020) à la disposition des États de Washington, de New York et de la Californie – les plus touchés par les infections à COVID-19 – la Garde nationale pour soutenir leurs efforts contre la coronavirus.

Couvert sous le titre 32, qui définit le rôle de la Garde nationale – une force de réserve qui opère dans chaque État et passe sous le contrôle du président en temps de guerre ou de crise – Trump a indiqué que le gouvernement fédéral assumera les frais d’envoi de la unités. Il a également prévu que les troupes soutiendraient ces États dans la construction d’unités pour héberger les patients et qu’elles garantiraient les fournitures.

“Je veux assurer aux Américains que nous faisons de notre mieux chaque jour pour affronter puis vaincre cet horrible ennemi invisible”, a-t-il déclaré. “Nous sommes en guerre, dans un sens, nous sommes en guerre”, a ajouté Trump.

Les plus touchés par le coronavirus

Le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a demandé l’aide du gouvernement fédéral, après avoir signalé que le nombre d’infections dans cet État s’élevait à 15 168 – sur ce total – 9 045 des cas correspondent à New York. De plus, 1 974 personnes sont toujours hospitalisées et 114 ont perdu la vie, ce qui place cet État au premier rang des décès dus au coronavirus dans le pays.

Cuomo a affirmé que New York a besoin de 30 000 ventilateurs et nécessitera 37 000 unités de soins intensifs, mais seulement 13 000. “C’est une situation impossible à gérer”, a déclaré le responsable. Alors que la Californie – qui avec ses 40 millions d’habitants est la cinquième plus grande économie du monde – reste en quarantaine depuis vendredi, avec 1 605 cas confirmés et 30 décès.

Une autre situation complexe a été vécue pendant des jours dans l’État de Washington, qui a déjà fait 94 morts. Compte tenu de cela, Trump a publié une déclaration de catastrophe dans cet État, permettant la mobilisation de fonds fédéraux.

En outre, le président a déclaré qu’il avait ordonné à la Federal Emergency Management Agency (FEMA) d’installer des postes médicaux dans les États de New York et de Washington, avec 1 000 lits chacun, et un autre en Californie, avec 2000 lits.

Un sénateur américain teste COVID-19 positif

D’un autre côté, le sénateur Rand Paul a été testé positif pour COVID-19, devenant le premier membre de la chambre haute des États-Unis à contracter la maladie, a rapporté son bureau, indiquant que le politicien républicain reste en quarantaine. Le politicien – qui est un patient “asymptomatique” – a subi le test par “prudence en raison de ses voyages et événements”, et à son insu “de tout contact direct avec une personne infectée”.

