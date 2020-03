Trump dit que la FDA accélérera les traitements contre les coronavirus, mais des mois d’enquête restent

Trump adopte une loi pour tester des médicaments pour Covid-19

(CNN) – Le président des États-Unis, Donald Trump, a assuré avoir fait pression sur la Food and Drug Administration (FDA) pour éliminer les obstacles à l’obtention de thérapies anti-coronavirus pour les patients.

Selon le président, un médicament actuellement utilisé pour traiter le paludisme – l’hydroxychloroquine – pourrait être disponible presque immédiatement pour attaquer le virus.

“Cela existe depuis longtemps, nous savons donc que si les choses ne se déroulent pas comme prévu, cela ne tuera personne”, a déclaré Trump à la presse à la Maison Blanche.

“Nous devons supprimer tout ou partie des barrières inutiles, et ils l’ont fait pour parvenir au déploiement rapide de traitements sûrs et efficaces, et nous pensons avoir de bonnes réponses”, a ajouté le président.

Cependant, le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, a soigneusement nuancé les commentaires de Trump sur le travail que son équipe fait pour développer des traitements pour le coronavirus.

“La FDA s’est engagée à continuer de fournir une flexibilité et des orientations réglementaires, mais permettez-moi de clarifier une chose: la responsabilité de la FDA envers le peuple américain est de garantir que les produits sont sûrs et efficaces”, a-t-il averti.

Et il a ajouté que l’agence élargit son travail contre d’éventuelles options thérapeutiques.

“Nous devons nous assurer que dans cette mer de nouveaux traitements, nous livrerons le bon médicament au bon patient à la bonne dose et au bon moment”, a déclaré Hahn, expliquant que le bon médicament pourrait être disponible mais pas à la bonne dose “, et cela peut faire plus de mal que de bien. »

Une partie de cela consiste donc à explorer des médicaments “déjà approuvés pour d’autres indications”, a ajouté Hahn, se référant aux commentaires du président sur la chloroquine.

“C’est un médicament que le président nous a ordonné d’examiner de plus près pour voir si une approche d’utilisation élargie pourrait être mise en œuvre et voir si cela profite aux patients. Et encore une fois, nous voulons le faire dans le cadre d’un essai clinique, un essai clinique large et pragmatique pour collecter ces informations “, a-t-il ajouté.

Hahn a également expliqué le processus de plasma convalescent, qui est lié à l’isolement du sang de ceux qui ont survécu au coronavirus et qui ont les bons anticorps. Une concentration de cela pourrait traiter les personnes infectées par le virus.

Quant au temps, Hahn a déclaré: “Au cours des deux prochaines semaines, nous aurons plus d’informations que nous cherchons vraiment à accélérer … et ce sera un pont vers d’autres thérapies qui nous prendront de trois à six mois pour se développer. Et c’est un processus continu: il n’y a ni début ni fin ».

Il a également noté qu’un vaccin est actuellement testé et devrait prendre “12 mois”.

Des preuves préliminaires provenant de cellules humaines suggèrent que la chloroquine – utilisée pour traiter le paludisme et les maladies auto-immunes – peut avoir une certaine activité contre le coronavirus. Des médecins en Chine, aux États-Unis et dans d’autres pays ont utilisé ce médicament à titre expérimental chez des patients atteints de covid-19, mais les preuves cliniques de son efficacité chez l’homme sont encore insuffisantes.

Le médicament, généralement considéré comme sûr pour la plupart des patients, peut avoir des effets secondaires, notamment des convulsions, des nausées, des vomissements, une surdité, des changements de vision et une pression artérielle basse.

Lorsqu’on lui a posé des questions sur la chloroquine le mois dernier, la Dre Janet Diaz de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré: “Il n’y a aucune preuve qu’il s’agit d’un traitement efficace à l’heure actuelle. Nous recommandons que les thérapies soient testées dans le cadre d’essais cliniques éthiquement approuvés pour démontrer l’efficacité et la sécurité. “

À l’époque, elle a noté que les médicaments prioritaires dans les efforts de recherche et de développement de l’OMS étaient les antiviraux, un autre type de médicament qui comprend le remdesivir, qui est également testé dans des essais cliniques en Chine et aux États-Unis.

Après l’annonce de Trump jeudi, le correspondant médical en chef de CNN, le Dr Sanjay Gupta, a déclaré qu’il était important “d’être un peu prudent” lors de la découverte des médicaments testés pour traiter le coronavirus.

“Tout le monde veut avoir de l’espoir”, a-t-il déclaré à John King de CNN dans l’émission “Inside Politics”, “mais nous devons être un peu prudents lorsque nous entendons parler de ces types de médicaments. Ils doivent être prouvés comme tout le reste. »

Gupta a ajouté que “la communauté scientifique est toujours à ce point de basculement d’espoir et d’honnêteté, mais nous devons être honnêtes ici, nous n’en savons tout simplement pas assez et je ne veux pas que les gens aient de faux espoirs ici.”

Jamie Gumbrecht de CNN, Minali Nigam, Michael Nedelman, Nadia Kounang et Devan Cole ont tous contribué à ce rapport.

