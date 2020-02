Trump dit que l’année prochaine, le mur aura plus de 800 kilomètres | La société

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré mardi dans son troisième discours annuel de l’État de l’Union qu’au début de l’année prochaine, le mur frontalier avec le Mexique aurait construit plus de 800 kilomètres.

“Nous avons déjà parcouru plus de 100 miles (165 kilomètres) et il y aura plus de 500 miles (805 kilomètres) au début de l’année prochaine”, a déclaré le président sur son projet phare de lutte contre l’entrée d’immigrants sans papiers à travers la frontière sud de son pays. .