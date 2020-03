Trump dit qu’il veut les États-Unis “Ouvert et prêt à commencer à Pâques”, malgré les avertissements des experts de la santé

Ce que Trump a dit à propos de l’économie et des drogues 16:16

(.) – Le président des États-Unis, Donald Trump, a assuré mardi qu’il souhaitait que le pays soit “ouvert et prêt à commencer à Pâques”, une date qui dépasse à peine un peu plus de deux semaines et que peu d’experts de la santé estiment suffisante pour contenir la propagation du coronavirus.

Lors de son discours sur un forum de Fox News, Trump a réitéré qu’il était impatient de ramener la nation à la normale bientôt, même si les médecins ont averti que le pays verra une augmentation massive des cas de covid-19 si les Américains reviennent. aux lieux de travail ou aux événements surpeuplés.

“Je lui donne deux semaines”, a déclaré le président lors du forum, laissant entendre qu’il était prêt à abandonner ses mesures d’isolement volontaire de 15 jours une fois cette période terminée. “Je suppose que ce sera environ deux semaines d’ici lundi ou mardi. Nous évaluerons à ce moment-là et vous donnerons plus de temps si nous avons besoin d’un peu plus. Nous devons ouvrir ce pays “, a-t-il ajouté.

Cependant, Trump a déclaré lundi que les experts en santé de son groupe de travail sur les coronavirus ne sont pas nécessairement d’accord avec l’espoir d’un retour rapide au travail pour stimuler l’économie. Certains républicains de Capitol Hill, comme le sénateur Joni Ernst de l’Iowa et la représentante Liz Cheney du Wyoming, ont également sonné l’alarme.

“Il n’y aura pas d’économie qui fonctionne normalement si nos hôpitaux sont pleins et des milliers d’Américains de tous âges – y compris nos médecins et nos infirmières – meurent parce que nous n’avons pas été en mesure de faire ce qu’il faut pour arrêter le virus”, a déclaré Cheney dans un tweet mardi. .

Le coût du coronavirus aux États-Unis 2:52

Trump a déclaré aux journalistes lors de la conférence de presse quotidienne que c’était son idée – et non celle de ses médecins experts – de suggérer Pâques, qui est célébrée le 12 avril, comme une date possible où les États-Unis seraient “prêts pour commencer ».

«Nous ne le ferons que si ça va. Nous le ferons avec de grandes parties du pays », a déclaré Trump, ajoutant qu’il écouterait attentivement les recommandations du Dr Anthony Fauci et du Dr Deborah Birx, deux des meilleurs experts médicaux du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche.

Lorsqu’on lui a demandé qui avait suggéré la date de Pâques, Trump a insisté sur le fait que c’était lui. «Je pensais que c’était un beau moment. Une belle chronologie “, a-t-il déclaré.

Pressé de savoir si la date était basée sur des données, il a répondu: «Elle était basée sur un certain niveau de semaines à partir du moment où nous avons commencé et c’est arrivé, nous pensions que c’était plus tôt. J’adorerais que cela se produise plus tôt. »

Fauci a déclaré lors de la conférence de presse que lors de la réunion avec Trump au bureau ovale mardi, il avait souligné la nécessité d’être “flexible” lors de la détermination d’une date de récupération.

“Nous venons de parler au président du bureau ovale. Vous pouvez avoir une date, mais vous devez être très flexible “, a déclaré Fauci lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la date de Trump.

Fauci a également déclaré que certaines parties du pays pourraient convenir pour Pâques, mais a ajouté que d’autres endroits empirent et que la situation sera probablement différente à Pâques.

“De toute évidence, personne ne voudra atténuer les mesures lorsque vous verrez des choses comme cela se produire à New York”, a-t-il expliqué.

Récession ou dépression économique aux États-Unis pour le covid-19? 9:48

Le nouvel objectif de Trump pour Pâques est intervenu quelques heures après que le gouverneur démocrate de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que l’État prévoyait que le pic des infections à coronavirus arriverait dans deux à trois semaines.

Dans une interview ultérieure avec Fox News mardi, le président a fourni quelques raisons supplémentaires pour la date susmentionnée.

Donc, «Je pense que le dimanche de Pâques, et nous aurons des églises bondées dans tout notre pays. Je pense que ce serait un beau moment. Et c’est le moment qui me semble approprié », a-t-il déclaré.

Les mesures gouvernementales d’éloignement social recommandent d’éviter les rassemblements de plus de 10 personnes, et de nombreux lieux de culte se sont adaptés aux services en ligne.

Maintenant, Trump a admis qu’il n’était pas sûr que ce moment – dans seulement 19 jours – fonctionnerait.

“Cela nous donne plus d’occasions de travailler sur ce que nous faisons, et je ne suis pas sûr que ce soit le jour, mais j’aimerais bien viser le dimanche de Pâques, nous sommes donc ouverts aux services religieux le dimanche de Pâques”, a-t-il déclaré. . “Ce serait une belle chose.”

On a demandé au Dr Birx, qui est le coordinateur du coronavirus de la Maison Blanche, si elle pensait que la date limite de Pâques était réaliste.

“Une grande partie de ce que nous avons fait est de faire face à cette épidémie de la manière dont les gens ont dit que nous aurions dû lutter contre la grippe en 1918″, a répondu Birx, ajoutant que le président avait demandé au groupe de travail d’utiliser ces deux semaines. ” pour obtenir toutes les données de tout le pays ».

Il a également réaffirmé que “tous les Américains doivent poursuivre les directives du président pendant les six ou sept prochains jours”.

Spécialiste: Les temps difficiles arrivent à cause de la 6:25

Malgré l’annonce des nouvelles mesures sous la phrase “Mesures du président sur le coronavirus pour les États-Unis”, Trump a semblé se distancier des pratiques lors du forum.

“D’une manière ou d’une autre, on a appris que c’est ce que nous sommes censés faire”, a-t-il dit, notant que le pays “n’avait jamais rien fait de tel auparavant”.

“Mais nous avons dû le faire. Cela a été très douloureux pour notre pays et très déstabilisant “, a-t-il poursuivi.

Alors que ses conseillers préparent des options pour que le pays retourne au travail, Trump a suggéré que les Américains pourraient toujours avoir de bonnes pratiques de santé tout en revenant à la normale.

“Nous devons retourner au travail beaucoup plus tôt que les gens ne le pensaient”, a-t-il déclaré.

Trump a de nouveau comparé le coronavirus à la grippe et aux accidents de voiture, malgré les avertissements de ses conseillers en santé selon lesquels de telles analogies n’ont pas de sens.

“Nous perdons des milliers et des milliers de personnes à cause de la grippe. Nous ne fermons pas le pays “, a-t-il insisté. Puis il a ajouté: “Nous perdons beaucoup plus que cela dans les accidents de voiture.”

La semaine dernière, le Dr Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a déclaré que comparer le coronavirus aux accidents de voiture était une “fausse équivalence” et a souligné qu’il était important de “faire face au fait” que le coronavirus est plus mortelle que la grippe.

Betsy Klein de . a contribué à ce rapport.

