Trump dit qu’il y aura de nouvelles recommandations sur les masques faciaux

(.) – Le président Donald Trump a annoncé jeudi que son administration publiera bientôt des recommandations nationales sur l’utilisation des masques faciaux, après avoir initialement déclaré aux Américains qu’ils n’étaient pas nécessaires pour empêcher la propagation du coronavirus.

Mais un haut conseiller en santé de son équipe a fortement averti que les masques ne devraient pas induire les Américains à un faux sentiment de sécurité qui les conduirait à abandonner les schémas d’aliénation sociale.

S’exprimant lors d’un briefing du groupe de travail de la Maison Blanche, Trump a noté que le nouveau guide n’exigerait pas que tous les Américains se couvrent le visage.

“Je ne pense pas qu’ils soient obligatoires parce que certaines personnes ne veulent pas le faire”, a-t-il dit, ajoutant que les Américains qui veulent porter des couvre-visages peuvent “décider par eux-mêmes”.

Le président a répété son commentaire selon lequel les revêtements en tissu tels que les foulards seraient idéaux, à la fois parce qu’ils évitent l’utilisation des masques de qualité médicale nécessaires dans les hôpitaux et en raison de leur épaisseur.

«À bien des égards, un foulard, c’est mieux. C’est plus épais », a-t-il dit.

Trump n’a pas fourni de détails sur les nouvelles recommandations, mais des personnes proches du dossier ont déclaré que l’administration travaillait jeudi pour terminer le guide, qui conseillerait aux Américains de se couvrir le visage lorsqu’ils quittent leur domicile.

Le vice-président Mike Pence a déclaré que le groupe de travail a continué d’examiner les recommandations des Centers for Disease Control and Prevention et qu’il émettrait des recommandations dans les prochains jours.

. a rapporté mercredi que la plupart des membres du groupe de travail sont parvenus à un accord selon lequel les Américains devraient commencer à porter des couvre-visages en public et pourraient bientôt publier des directives officielles à ce sujet.

Certains membres du groupe de travail, dont le Dr Deborah Birx, ont averti lors de réunions qu’ils ne recommandaient pas aux Américains de porter des masques de peur de les apaiser dans un faux sentiment de protection et de les empêcher de se retirer socialement. Mais de nouvelles idées sur la propagation asymptomatique du virus ont conduit à reconsidérer l’instruction.

S’exprimant lors du briefing de jeudi, Birx a déclaré que les responsables de la Maison Blanche débattaient toujours de nouvelles recommandations.

“Ce n’est pas un substitut aux directives présidentielles (sur la distanciation sociale) qui ont déjà été publiées”, a-t-il déclaré. “N’ayez pas un faux sentiment de sécurité que ce masque vous protège exclusivement contre les infections.”

“Cela nous inquiète”, a-t-il ajouté. “Donc le débat sur le masque continue.”

Parmi les sujets discutés par le groupe de travail et le CDC, il y avait la manière d’enseigner aux Américains à porter des masques et comment éviter de se précipiter dans des équipements de qualité médicale tels que les respirateurs N95, qui sont encore rares pour les hôpitaux.

Il y a également eu des discussions sur le changement culturel que représenterait la recommandation de masques, car les Américains (contrairement aux citoyens de certains pays asiatiques) ne sont pas habitués à porter des masques en public.

Et il a été envisagé d’appeler ou non les revêtements faciaux recommandés «masques». Certains ont suggéré de les désigner simplement sous le nom de «couvre-visages» ou de «masques de courtoisie» pour les distinguer des masques médicaux dont les professionnels ont besoin.

