Trump met en garde contre «douloureux» deux semaines à l’avance alors que la Maison Blanche prévoit plus de 100 000 décès par coronavirus

Trump prolonge les mesures contre les coronavirus jusqu’au 30 avril 3:53

(.) – Le président des États-Unis, Donald Trump, a mis en garde contre une période “douloureuse” et “dure” de deux semaines à venir en étendant les mesures de distanciation à l’échelle nationale qui, même si elles étaient suivies à la lettre, pourraient encore signifier plus. 100 000 à 240 000 décès par coronavirus aux États-Unis.

C’était un message puissant d’un président qui a passé des semaines à minimiser la gravité du virus et a remis en question son impact potentiel sur les États-Unis.

Trump n’a pas minimisé ce qui est devenu la crise de santé publique la plus grave depuis des décennies lors de ses commentaires qui ont duré plus de deux heures mardi. Au lieu de cela, il a averti les Américains qu’il y avait encore des jours plus sombres à venir.

«Je veux que tous les Américains soient prêts pour les jours difficiles à venir. Nous allons traverser deux semaines très difficiles », a déclaré Trump, fixant les attentes pour une quinzaine extrême où les taux de mortalité augmenteraient.

Trump s’exprimait lors d’une conférence de presse de la Maison Blanche visant à rééditer officiellement les lignes directrices sur les coronavirus à travers le pays après, face à des modèles désastreux montrant des centaines de milliers de morts américaines possibles, des sondages indiquant un soutien à la la distanciation sociale et les scènes désastreuses dans les hôpitaux de New York ont ​​déterminé 30 autres jours de distanciation sociale nécessaires pour éviter une catastrophe.

Après avoir pris la parole, les hauts responsables de la santé du groupe de travail Trump ont présenté une série de diapositives montrant leurs modèles de la façon dont les mesures de distanciation sociale pourraient aider à prévenir potentiellement des millions de décès.

Mais dans une prédiction désastreuse, le Dr Deborah Birx a déclaré que même si les directives fédérales étaient suivies avec précision, 100 000 à 240 000 décès pourraient encore survenir, un nombre qui dépasse de loin le nombre de décès américains pendant la guerre du Vietnam.

LIRE: Un modèle cité par la Maison Blanche indique que 82 000 personnes pourraient mourir d’un coronavirus d’ici août, même avec une distanciation sociale

Les responsables ont rapidement déclaré qu’ils n’acceptaient pas ce nombre par défaut, notant que le nombre élevé de cas à New York et au New Jersey poussait les projections à la hausse. Mais le modèle a exposé les dévastations possibles que l’épidémie pourrait causer.

“Bien qu’il s’agisse d’un nombre aussi sérieux, nous devons nous y préparer”, a déclaré aux journalistes le Dr Anthony Fauci, un autre expert médical de l’équipe Trump. “Nous ferons tout notre possible pour que ce soit beaucoup moins que cela.”

La présentation de mardi était la première fois que l’administration a proposé des projections officielles sur le nombre d’Américains qui pourraient mourir du virus, qui dévaste des régions du pays et s’est propagé aux 50 États.

Trump a offert un nouveau niveau de sobriété dans sa discussion sur les modèles, bien qu’il ait insisté sur le fait que son administration avait géré l’épidémie de manière appropriée et a refusé d’accepter la responsabilité de l’échec précoce des tests, pour lequel il a blâmé les administrations précédentes. .

Le changement radical par rapport à ses licenciements précédents est mieux illustré par son insistance mardi sur le fait que le coronavirus “n’est pas la grippe, il est brutal”, malgré le fait qu’il a insisté le mois dernier que les deux étaient similaires.

Trump a admis qu’il était réticent à faire face aux caméras avec de mauvaises nouvelles, même lorsque certains l’ont encouragé à adopter un ton plus sérieux.

“Je ne veux pas être négatif”, a-t-il déclaré. «C’est facile d’être négatif, mais je veux aussi donner de l’espoir aux gens. Vous savez, je suis une pom-pom girl pour le pays. “

Mais il a également semblé comprendre dans quelle mesure la crise actuelle s’empare du pays.

Regarde: Dr. Fauci: Le président a vu les données et les a comprises

«C’est un sujet incroyablement sombre. Un sujet incroyablement horrible. Et c’est incroyablement intéressant. C’est pourquoi tout le monde devient fou, ils ne peuvent pas en avoir assez “, a-t-il déclaré.

Tous les conseillers de Trump n’ont pas soutenu la décision d’étendre les lignes directrices sur la distance, et certains ont remis en question en privé les modèles utilisés par ses conseillers en santé pour le convaincre que les efforts de distance étaient nécessaires, ont déclaré plusieurs personnes proches du dossier.

Trump a fait face à une pression intense de la part des chefs d’entreprise et de certains économistes conservateurs pour rouvrir certaines parties du pays avant de finalement se prononcer contre.

Ses responsables ont déclaré mardi que les lignes directrices sur l’éloignement étaient la seule chose qui empêchait jusqu’à 2,2 millions de morts, un chiffre dérivé d’une étude britannique que Trump a cité à plusieurs reprises.

“Il n’y a pas de baguette magique. Il n’y a pas de vaccin ou de thérapie magique. C’est juste un comportement “, a déclaré Birx.

Au milieu du débat interne sur l’opportunité de faciliter les efforts de distanciation sociale, certains participants ont recommandé que le président ne les prolonge que de 15 jours supplémentaires, mais les conseillers en santé ont fait valoir que cela avait pris un mois, ont déclaré des personnes familières avec les discussions. Trump a déclaré aux participants qu’il serait préférable d’adoucir les directives plus tôt que prévu plutôt que de devoir les étendre à nouveau.

Les directives, qui comprennent des recommandations pour éviter les foules importantes et le travail à domicile, devraient durer jusqu’au 30 avril.

Trump a expliqué que sa décision était nécessaire pour potentiellement protéger des millions de vies. À cette fin, Trump et le groupe de travail sur les coronavirus ont approfondi leurs modèles à l’aide de graphiques et d’informations lors de la conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche mardi.

Ces prédictions n’ont pas de soutien universel au sein de la Maison Blanche. Certains sceptiques de l’équipe Trump continuent de craindre que Birx et Fauci aient inventorié des modèles qui pourraient être faux.

Les modèles épidémiologiques sont basés sur des hypothèses et, de par leur nature, ne peuvent pas toujours être précis à 100%. Beaucoup de choses sont inconnues sur la propagation du virus, en particulier avec les problèmes persistants de dépistage américain.

Fauci a déclaré que les projections pourraient changer en fonction du déroulement de la pandémie.

LIRE: La période estimée pour un vaccin contre le coronavirus est de 18 mois. Les experts disent que c’est risqué

“Nous n’acceptons pas ce nombre, c’est ce qu’il va être”, a-t-il déclaré. “Nous voulons faire beaucoup mieux que cela.”

Mardi a marqué l’expiration de la période initiale de 15 jours pour les lignes directrices fédérales sur la distanciation sociale que Trump a annoncées début mars. Il a annoncé dimanche que les directives s’étendraient sur 30 jours.

Les experts de la santé ont averti que sans tests appropriés, il est impossible de savoir combien de personnes ont été infectées et quelles zones sont meilleures. La recherche de contacts, la pratique consistant à déterminer avec qui une personne infectée a pu interagir, nécessite également des efforts de test robustes et est une autre étape qui, selon les experts, est nécessaire pour contenir le virus.

Le vice-président Mike Pence, qui dirige le groupe de travail sur les coronavirus, a déclaré lors du briefing de mardi que 100 000 Américains par jour sont actuellement testés pour le coronavirus.

Fauci et Birx ont présenté à Trump des modèles montrant entre 100 000 et 200 000 morts lors d’une réunion du bureau ovale dimanche qui semblaient résonner et l’ont aidé à finaliser sa décision.

. a également rapporté lundi matin que Trump avait été choqué par les images graves de l’hôpital Elmhurst dans le Queens, près de l’endroit où il avait grandi, montrant des employés de l’hôpital inondés de cas de coronavirus. La scène a aidé à consolider sa décision selon laquelle des mesures plus distantes étaient nécessaires pour empêcher la propagation de la maladie.

Les sondages présentés à Trump l’ont également aidé à déterminer que demander aux Américains de s’abstenir d’aller dans des lieux de travail ou des écoles surpeuplés ne serait pas nécessairement impopulaire.

Alors que Trump codifie l’extension des lignes directrices, lui et ses conseillers pèsent une autre recommandation avec des conséquences politiques possibles: que les Américains portent des masques ou d’autres couvre-visages, un renversement de l’orientation fédérale précédente qui indiquait qu’une telle étape n’était pas nécessaire.

Trump semblait ouvert à l’idée, mais a déclaré que les masques de qualité médicale n’étaient pas nécessaires.

LIRE: L’OMS réitère que vous ne devez pas porter de masques si vous n’êtes pas malade ou si vous ne vous souciez pas de quelqu’un qui est

“Mon sentiment est que si les gens veulent le faire, il n’y a certainement aucun mal”, a-t-il déclaré. “Je dirais, fais-le, mais porte un foulard si tu veux, au lieu d’aller chercher un masque ou autre chose.”

M. Fauci a déclaré à . mardi que le groupe de travail pourrait “en discuter très activement”.

