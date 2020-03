Trump mobilise la Garde nationale pour le coronavirus

Les éléments de la Garde nationale iront à New York, en Californie et à Washington, trois des États les plus touchés par Covid-19.

Madrid / Europa Press.- Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé la mobilisation de la Garde nationale de collaborer à la lutte contre le coronavirus Covid-19 dans trois des États les plus touchés: New York, Washington et Californie.

“Le le gouvernement fédéral financera 100% du déploiement des unités de la Garde nationale pour effectuer des missions approuvées pour arrêter le virus. Les gouverneurs continueront de commander “, a déclaré Trump dans un discours de la Maison Blanche.

Ainsi, a expliqué le président des États-Unis, le gouvernement fédéral sera le “Approbation” des chefs d’État et a souligné l’importance pour les gouverneurs de maintenir leur autorité.

«Nous allons les suivre et nous espérons qu’ils pourront remplir la mission. Je pense que oui. J’ai parlé avec les trois gouverneurs aujourd’hui, il y a quelque temps, et ils sont très satisfaits de ce que nous faisons “, a-t-il déclaré, selon la chaîne américaine CNN.

La mesure comprend également l’envoi quatre grands hôpitaux mobiles avec mille lits à New York, huit grands hôpitaux mobiles de 2 000 lits pour la Californie et trois petits hôpitaux mobiles de 1 000 lits pour Washington, a déclaré Trump.

Il y aura également deux hôpitaux navals, un sur la côte ouest et un sur la côte ouest, qui seront activés. De plus, il sera envoyé à «USS Mercy» à Los Angeles et non à Washington.

Le dernier bilan établi par CNN indique 32 149 cas confirmés de coronavirus et 400 décès.

Trump a approuvé les déclarations de catastrophe pour New York et Washington, et la Californie suivra bientôt.

