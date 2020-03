Trump modifie son discours et dit que l’économie est sa “deuxième priorité” – . Miami (51)

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que l’économie était sa “deuxième priorité”, plaçant désormais “sauver des vies” avant le coronavirus.

“Eh bien, (l’emprisonnement) est très mauvais pour l’économie, mais l’économie est numéro deux sur ma liste. Tout d’abord, je veux sauver de nombreuses vies”, a déclaré Trump lors de sa conférence de presse quotidienne sur le coronavirus à la Maison Blanche.

Le président a ainsi modifié son discours la semaine dernière, lorsqu’il a déclaré que “le remède ne peut être pire que la maladie” et a exhorté à réactiver l’économie nationale dans les meilleurs délais et à assouplir les mesures d’isolement.

Son objectif était que le 12 avril, dimanche de Pâques, les églises soient «pleines» comme symbole de ce réveil.

Trump a prolongé ses mesures pour lutter contre le coronavirus dimanche jusqu’au 30 avril, après que ses conseillers médicaux les plus hauts lui aient montré des estimations d’au moins 100 000 décès tout en respectant les précautions actuelles.

Lors de la conférence de presse de lundi, le président a averti que le pic de décès aux États-Unis – qui atteint désormais 3000 personnes – n’atteindra pas au moins deux semaines.

“En suivant ces directives de manière très énergique, nous pourrions sauver plus d’un million de vies”, a déclaré Trump, plaçant à nouveau la crise sanitaire avant l’économie, qui était confiante “qu’elle reviendra bientôt” une fois la pandémie passée.

Trump s’est vanté qu’un million de tests de coronavirus ont déjà été effectués aux États-Unis – dont 161 000 au moins ont été testés positifs – étant le premier pays au monde à atteindre ce nombre.

La situation continue de s’aggraver dans de nombreux États.

Son secrétaire à la Santé, Alex Azar, a précisé que le pays a déjà atteint le nombre de 100 000 tests quotidiens, ce qui, selon les experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est essentiel pour arrêter la propagation du virus.

“Les mesures intelligentes que nous prenons aujourd’hui empêcheront le virus de se propager demain”, a déclaré Trump.

Après avoir enregistré environ 3 000 infections et environ 50 décès, le district de Columbia et les États de Virginie et du Maryland, qui composent sa zone métropolitaine, ont décrété lundi un ordre strict de confinement à ses résidents.

Le gouverneur républicain du Maryland Larry Hogan, l’architecte de l’ordre ainsi que le maire démocrate du district de Columbia, Muriel Bowser, et le gouverneur démocrate de Virginie, Ralph Northam, ont averti que Washington pourrait être dans la “nouvelle vague” de COVID -19 dans le pays.

L’ordonnance interdit aux résidents de quitter leur domicile sauf pour chercher de la nourriture et des médicaments, aller travailler dans des emplois considérés comme essentiels, effectuer des travaux essentiels, ainsi que certaines activités récréatives.

Mercredi dernier, le district de Columbia a ordonné la fermeture de toutes les entreprises, à l’exception des supermarchés, des pharmacies et des centres de santé, des magasins d’alcools, des banques, des cliniques vétérinaires, des garderies, des ateliers d’usinage et des magasins de vélos.

Les restaurants sont également autorisés à garder leurs cuisines ouvertes pour la livraison à domicile.

.