Trump n’exclut pas de recommander l’utilisation généralisée des masques – . Miami (51)

Le gouvernement de Donald Trump pèse pour exhorter à l’utilisation généralisée des masques en public, comme l’ont déjà fait les maires de Los Angeles et de New York.

Bien que les États voisins de New York et du New Jersey restent l’épicentre du COVID-19 aux États-Unis, les épidémies en Californie, au Michigan, en Louisiane, en Floride ou au Massachusetts se multiplient.

Après que le maire de Los Angeles Eric Garcetti et le maire de New York Bill de Blasio ont exhorté tous les résidents à porter des masques faciaux, Trump a reconnu jeudi que le gouvernement envisageait d’ajouter cette mesure à ses recommandations fédérales.

Le leader américain a assuré que “bientôt” la nouvelle recommandation sur l’utilisation des masques qui a été débattue pendant des jours à la Maison Blanche sera publiée, bien qu’il ait également déclaré que “à bien des égards, un foulard vaut mieux. Il est plus épais”.

Le Dr Deborah Birx, qui dirige le groupe de travail de la Maison Blanche contre le coronavirus, a déclaré lors d’une conférence de presse qu’ils ne voulaient pas que les masques donnent “un sentiment artificiel de protection” au public car ils peuvent contracter le virus même en les utilisant. .

“Cela nous inquiète et c’est pourquoi le débat sur les masques se poursuit”, a-t-il reconnu.

En revanche, près de 10 millions de personnes ont perdu leur emploi au cours des deux dernières semaines selon les données publiées ce jeudi par le ministère du Travail, avec un chiffre record de 6,64 millions rien que la semaine dernière.

Ce vendredi, le taux de chômage de mars sera publié, mais il y a tout juste un mois, il était de 3,5%, le taux le plus bas enregistré depuis un demi-siècle et considéré comme proche du plein emploi.

Les prévisions publiées jeudi par le Congressional Budget Office indiquent que le chômage au cours du deuxième trimestre de l’année pourrait dépasser 10% aux États-Unis.

Les contribuables pourraient recevoir des chèques dans plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon un rapport de NBC News.

Alors que, après des jours d’incertitude en haute mer, Zandaam – le navire de croisière dans lequel quatre personnes sont décédées lors d’un voyage à travers l’Amérique du Sud et dans lequel il y a près de 200 personnes malades présentant des symptômes de COVID-19 – a accosté ce jeudi à Port Everglades, Floride, après avoir reçu une autorisation réticente des autorités locales.

Lors du débarquement, la priorité a été donnée à une dizaine de passagers, les plus malades, qui seront soignés dans des centres hospitaliers en Floride, tandis que d’autres présentant des symptômes grippaux et certains infectés par le nouveau coronavirus devront rester à bord du navire en présence de personnel médical de compagnie maritime, Holland America Line (HAL).

L’arrivée de Zandaam a créé des tensions en Floride, où son gouverneur, Ron DeSantis, a poursuivi en disant qu’il ne permettrait pas que des personnes infectées soient «jetées» dans l’État, forçant l’intervention de Trump.

À son tour, le président a annoncé ce jeudi qu’il avait subi le test de coronavirus pour la deuxième fois avec un résultat négatif.

Le président a reconnu que le test avait été fait “par curiosité” pour tester les nouvelles machines qui donnent le résultat en seulement 15 minutes et a déclaré que l’expérience avait été “plus agréable” que la première fois.

Trump a ainsi fait référence au test effectué à la mi-mars après avoir été en contact à Mar-a-Lago, son manoir en Floride, avec plusieurs personnes d’une délégation du gouvernement brésilien qui ont ensuite été testées positives pour COVID-19.

