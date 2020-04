Trump ordonne l’ouverture de transformateurs de viande et des flambées de contagion au COVID-19 | Économie

Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé mardi un décret dans le but de maintenir l’approvisionnement alimentaire qui oblige les usines de transformation de la viande à rester ouvertes bien qu’il soit devenu un foyer de contagion de COVID-19.

Ce décret intervient après la fermeture d’une vingtaine d’usines, mettant ainsi en péril l’approvisionnement en viande des supermarchés.

L’une des plus grandes entreprises du secteur, Tyson Foods, a averti que “des millions de livres de viande” allaient disparaître de la chaîne alimentaire en raison de la fermeture des usines de transformation, dont beaucoup étaient forcées par les autorités locales.

Parmi les transformateurs fermés figurent deux des plus grandes usines de porc du pays, l’une de Tyson Foods dans l’Iowa avec au moins 180 infections et l’autre de Smithfield dans le Dakota du Sud avec plus de 500 cas confirmés.

“De telles fermetures menacent le fonctionnement continu de la chaîne d’approvisionnement nationale de viande rouge et de volaille, sapant les infrastructures essentielles pendant l’urgence nationale”, note le décret signé par le président.

Trump a eu recours à la loi américaine sur la production de défense, qui permet au gouvernement d’intervenir dans la chaîne de production, déclarant ces entreprises comme des infrastructures essentielles et leur fournissant des ressources et des équipements de protection pour continuer à travailler.

Le président a déclaré que le décret protège légalement les entreprises des futures poursuites en matière de travail.

Le syndicat des TUAC, qui représente la majorité des travailleurs du secteur, a demandé au gouvernement d’inclure des tests massifs pour les coronavirus dans les usines afin qu’ils puissent continuer à fonctionner.

“Bien que nous partagions des préoccupations concernant l’approvisionnement alimentaire … nous ne pouvons pas avoir un approvisionnement sûr sans sécurité pour les travailleurs”, a déclaré le président du syndicat Marc Perrone.

Selon l’UFWC, plus de 5 000 travailleurs du secteur ont été testés positifs pour COVID-19 aux États-Unis. et une vingtaine sont morts.