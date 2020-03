Trump pourrait abaisser les mesures contre le coronavirus – . Miami (51)

Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré lundi qu’il envisageait de réduire les mesures de son gouvernement pour freiner la propagation du COVID-19 en raison de l’impact négatif qu’elles ont sur l’économie.

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, Trump a annoncé que le 30 mars, à la fin de la période de 15 jours imposée par son gouvernement pour mettre en œuvre des mesures, il étudierait s’il continue dans la même direction ou s’il prend une nouvelle direction.

Le président a toutefois souligné que les mesures d’urgence “prendront bientôt fin” et que “le remède (au COVID-19) ne peut être pire que la maladie”, tout en reconnaissant que les chiffres vont être “mauvais” “dans les prochains jours.

“Les Etats-Unis seront de retour – et bientôt – seront opérationnels. Très bientôt, beaucoup plus tôt que trois ou quatre mois comme certains le suggèrent. Beaucoup plus tôt. Nous ne pouvons pas permettre que le remède soit pire que la maladie”, a-t-il déclaré.

Parmi les mesures que les États-Unis ont recommandées à leurs citoyens, citons le travail et la scolarisation à domicile dans la mesure du possible, en évitant les voyages, en ne allant pas dans les bars ou les restaurants et en évitant les réunions de plus de 10 personnes.

“Cela peut créer un problème beaucoup plus grave que celui avec lequel nous avons commencé”, a-t-il dit, insistant sur le fait que les États-Unis ne veulent pas “perdre des entreprises ou perdre des travailleurs”.

Le président a également comparé les décès dus au coronavirus au taux d’accidents sur la route.

“Les accidents de voiture sont bien plus que n’importe quel nombre dont nous parlons (à propos du coronavirus). Cela ne signifie pas que nous allons dire à tout le monde d’arrêter de conduire des voitures”, a déclaré le président.

Ce que Trump attendait, c’est que malgré la levée des mesures les plus strictes, les citoyens devront continuer à se conformer aux nouveaux protocoles de distanciation sociale.

“Notre pays a appris beaucoup de choses au cours de cette période: l’éloignement social, pas la main”, a déclaré le président, confiant que les Américains agiront de manière responsable “car maintenant il y a beaucoup de discipline”.

Trump a averti que le pays devait faire “deux choses en même temps”, relancer l’économie et maintenir cette distanciation sociale.

