Trump pourrait forcer General Motors à produire des respirateurs artificiels – . Miami (51)

DETROIT – Le président Donald Trump a rendu vendredi une ordonnance visant à forcer General Motors à produire des respirateurs artificiels pour les patients atteints de coronavirus, conformément à la Defense Production Act.

Trump a déclaré que les négociations avec GM avaient été fructueuses, “mais notre lutte contre le virus est trop urgente pour permettre au processus de concessions mutuelles de poursuivre son cours normal”.

Trump a déclaré que “GM perdait du temps” et que ses actions contribueront à assurer la production rapide de respirateurs qui sauveront des vies américaines.

Trump avait hésité à recourir à la loi pour obliger les entreprises à contribuer à la lutte contre le coronavirus. Aux États-Unis, GM fait partie des entreprises qui tentent de reconditionner des usines pour produire des respirateurs.

GM collabore avec Ventec Life Systems, un petit fabricant de respirateurs dans la région de Seattle, pour augmenter la production, et GM utilisera son usine de composants électroniques à Kokomo, dans l’Indiana, pour fabriquer les machines.

GM a annoncé vendredi qu’il pourrait construire 10 000 respirateurs par mois à partir d’avril, avec même des possibilités d’augmenter la production.

Après que Trump a invoqué la loi, GM a déclaré dans un communiqué qu’il avait travaillé 24 heures pendant plus d’une semaine avec Ventec et les fournisseurs de pièces pour construire plus de respirateurs. La société a déclaré qu’elle n’avait “jamais vacillé” dans son engagement à fabriquer des respirateurs Ventec.

Trump a déclaré du bureau ovale que le gouvernement pensait qu’il avait un accord pour 40000 respirateurs, mais GM a réduit le chiffre à 6000 et qu’il a mentionné un prix plus élevé que celui précédemment discuté.

“Je n’aimais pas ça”, a déclaré le président. “Nous l’avons donc activé par rapport à General Motors.”

Trump a également noté qu’il n’était pas satisfait de GM pour la fermeture d’une usine à Lordstown, Ohio. “Je ne suis pas venu avec un avis très favorable”, a-t-il déclaré.

GM a déclaré qu’il offrait des ressources Ventec “au prix coûtant”. Cette société, et non GM, est celle en pourparlers avec le gouvernement, et les seuls changements apportés par Ventec l’ont été à la demande du gouvernement, a déclaré Chris Brooks, directeur de la stratégie de l’entreprise. GM ne sera qu’un producteur sous contrat pour Ventec, a-t-il ajouté.

Les respirateurs Ventec, qui sont portables et peuvent être utilisés chez les patients en soins intensifs, coûtent environ 18 000 $ chacun, a déclaré Brooks. Les respirateurs les plus sophistiqués utilisés par les hôpitaux coûtent jusqu’à 50 000 $, a-t-il ajouté.

