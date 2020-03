Trump réfléchit à la mise en quarantaine obligatoire à New York, New Jersey et Connecticut – . Miami (51)

Le président Donald Trump envisage une “quarantaine obligatoire” pour New York, le New Jersey et le Connecticut en raison de l’épidémie de coronavirus, a-t-il déclaré samedi aux journalistes en quittant la Maison Blanche.

“Certaines personnes aimeraient voir New York en quarantaine parce que c’est un point chaud”, a déclaré Trump alors qu’il partait pour Norfolk, en Virginie, pour voir l’USNS Comfort, un navire-hôpital de la Marine se dirigeant vers New York, pour fournir de l’espace. hospitalier supplémentaire.

J’envisage une QUARANTAINE de développement de “points chauds”, New York, New Jersey et Connecticut. Une décision sera prise, d’une manière ou d’une autre, sous peu.

– Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 mars 2020

“New York, New Jersey, peut-être un ou deux autres endroits. Certaines parties du Connecticut en quarantaine”, a indiqué le président.

“J’y pense maintenant. Nous n’avons peut-être pas à le faire, mais il est possible qu’à un moment donné, nous mettions en quarantaine, à court terme, deux semaines à New York”, a poursuivi Trump.

À l’heure actuelle, on ne sait pas exactement comment une ordonnance fédérale fonctionnerait et comment elle s’appliquerait. Le Gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré qu’il “ne sait pas si cela peut être légalement appliqué”.

Les déclarations de Trump sont données juste au moment où les États-Unis dépassent les 1 800 morts de l’épidémie de coronavirus, une maladie qui s’est déjà propagée à plus de 110 000 dans le pays.

Certaines villes et certains États ont déjà demandé à leurs résidents d’éviter de quitter leur domicile et de promouvoir l’éloignement social comme moyen d’éviter la propagation du coronavirus.

