Trump suspendra temporairement l’immigration aux États-Unis par COVID-19 | La société

Le président américain Donald Trump a annoncé lundi sur Twitter qu’il suspendrait temporairement l’immigration dans le pays en raison de la pandémie de COVID-19, bien qu’il n’ait pas fourni de détails sur sa décision.

“À la lumière de l’attaque de l’ennemi invisible, ainsi que de la nécessité de protéger les emplois de nos GRANDS citoyens américains, je vais signer un décret exécutif pour suspendre temporairement l’immigration aux États-Unis!”, A déclaré Trump.

Ni la Maison Blanche ni le Department of Homeland Security (DHS), qui est en charge de la gestion de l’immigration, n’ont offert de détails au-delà du tweet du président, soulevant des doutes quant à l’effet réel que l’annonce pourrait avoir.

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement Trump a fermé ses frontières terrestres avec le Canada et le Mexique, tandis que le trafic aérien international a été suspendu dans la pratique et les consulats et ambassades ont limité leurs services de visas.

De plus, les USA Il a suspendu les lois sur l’immigration et a immédiatement expulsé vers le Mexique tous les demandeurs d’asile et les immigrants sans papiers qui traversent sa frontière, c’est pourquoi le gouvernement utilise la pandémie depuis des semaines pour resserrer sa politique d’immigration.

Les défenseurs des droits des immigrants ont exprimé leur inquiétude que le gouvernement maintienne les mesures d’urgence avec lesquelles il a suspendu les lois sur l’immigration au-delà de la crise des coronavirus.

L’avocat Charles Kuck, du cabinet d’avocats en droit de l’immigration Kuck Baxter, a déclaré sur Twitter que la justice déterminerait qu’une ordonnance de Trump à cet égard est “complètement illégale”.

Dans son tweet, Trump a fait allusion à la “protection” des emplois à un moment où les mesures de confinement contre le coronavirus ont détruit 22 millions d’emplois à travers le pays en quatre semaines, ce qui est sans précédent.

Cependant, la semaine dernière, votre gouvernement a approuvé que les immigrants titulaires d’un visa agricole puissent prolonger leur séjour au-delà des trois années autorisées et qu’ils puissent changer d’employeur pour éviter une crise dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire.