Trump tweete son soutien au projet de loi de la Chambre des représentants pour lutter contre le coronavirus

Trump déclare l’état d’urgence aux États-Unis

(CNN) – Le président Donald Trump a tweeté vendredi qu’il soutenait un ensemble complet de mesures de secours contre le coronavirus, qui permettrait à certains Américains de prendre une licence d’urgence payante et d’offrir des tests gratuits pour détecter le virus. Les commentaires du président sont intervenus après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé un large accord avec le gouvernement.

Dans une série de tweets, le président a écrit: «Je soutiens pleinement H.R. 6201: Loi sur la réponse aux coronavirus, à voter à la Chambre ce soir. »

«Ce projet de loi suivra mon exemple de dépistage gratuit des coronavirus et de congés de maladie payés pour nos travailleurs américains concernés. J’ai ordonné au secrétaire au Trésor et au secrétaire au Travail de publier des règlements permettant une certaine flexibilité afin que les petites entreprises ne soient en aucune façon touchées. J’encourage tous les républicains et démocrates à se joindre et à voter OUI! », A ajouté le président.

Les messages du président se terminent par l’incertitude qui a surgi autour des négociations tout au long de la journée et devraient ouvrir la voie au vote de la Chambre ce vendredi soir.

“Nous sommes fiers d’être parvenus à un accord avec l’administration pour résoudre les défis en suspens, et maintenant nous allons bientôt adopter la loi sur la réponse aux coronavirus”, a écrit Nancy Pelosi dans une lettre vendredi soir.

Tout au long de la journée, il y avait une incertitude quant à savoir si et quand un accord serait conclu, et ce doute a persisté même après la déclaration de Pelosi.

Malgré l’annonce d’un accord, la Maison Blanche et le bureau de Pelosi étaient encore en train de régler certains problèmes liés au langage législatif vendredi soir, selon le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer.

“Nous pensions que nous avions un accord”, a déclaré Hoyer aux journalistes devant le bureau de Pelosi. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le Président de la Chambre avait annoncé un pacte, Hoyer a répondu: “Elle pensait qu’il y avait” un accord.

Hoyer a ajouté qu’il cherchait toujours à voter vendredi soir et à soumettre le projet de loi à la plénière, même “s’il tombe en morceaux”.

Steve Mnuchin, secrétaire au Trésor et négociateur en chef de la Maison Blanche sur le projet de loi, a déclaré vendredi qu’il y avait un accord avec les démocrates de la Chambre et du gouvernement, bien qu’il ne soit pas clair s’il parlait au nom du président.

S’adressant à Fox Business, Mnuchin a déclaré: “Nous avons un accord qui reflète ce que le président a dit dans son discours de l’autre soir”. Le secrétaire a discuté de la nécessité de tests gratuits pour détecter le coronavirus, des congés de maladie payés et également des congés familiaux payés.

Pelosi a noté dans sa lettre que le projet de loi est composé d’un certain nombre de dispositions, y compris “des tests de coronavirus gratuits pour tous ceux qui en ont besoin, y compris les personnes non assurées”.

La loi prévoit également, selon Pelosi, un «congé d’urgence payé avec deux semaines de congé de maladie et jusqu’à trois mois de congé familial et médical».

La mesure élargira également les fonds fédéraux de Medicaid “pour soutenir nos gouvernements locaux, étatiques, tribaux et territoriaux et nos systèmes de santé afin qu’ils disposent des ressources nécessaires pour lutter contre cette crise”.

Les démocrates de la Chambre ont prévu de voter vendredi sur une mesure de secours contre les coronavirus avec ou sans soutien bipartite, en raison de l’incertitude quant au moment exact où le vote aura lieu et si l’administration Trump approuvera finalement le projet de loi.

Quelques heures plus tôt, Trump a critiqué le paquet législatif lors d’une conférence de presse de la Maison Blanche vendredi après-midi, alors même que Pelosi et Mnuchin continuaient de négocier.

Dans des déclarations faites par le Capitole, environ une heure avant que le président exprime publiquement son mécontentement, Pelosi a insisté pour que la Chambre des représentants fasse tout son possible pour adopter la législation, affirmant définitivement: “Aujourd’hui, nous adopterons un projet de loi”. Pour sa part, le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, a fait écho à cette priorité dans une lettre aux démocrates à la Chambre disant qu’un projet de loi sur l’aide serait voté sous une forme ou une autre.

“Le président a littéralement travaillé 24 heures pour parvenir à un accord bipartite sur notre nouvelle réponse à la crise causée par la pandémie de coronavirus”, a déclaré Hoyer, un démocrate du Maryland. “Si nous parvenons à un accord, nous voterons à ce sujet. Sinon, nous voterons aujourd’hui sur notre projet de loi, qui intègre presque tout ce que le gouvernement et les républicains ont demandé “, a ajouté le représentant.

La Chambre se prépare pour un vote après que les meilleurs négociateurs ont passé la dernière journée à discuter de la manière de parvenir à un accord de consensus entre les démocrates de la Chambre et l’administration Trump.

Les inquiétudes concernant le coronavirus ont incité les dirigeants à essayer d’approuver un ensemble complet comprenant des congés de maladie payés et élargissant le filet de sécurité sociale pour les enfants et les familles vulnérables dont la vie peut être affectée par le virus.

L’effort intervient alors que l’inquiétude et l’anxiété face à la propagation rapide du coronavirus aux États-Unis augmentent, une situation qui a secoué les marchés financiers.

Cependant, tout au long de vendredi, l’incertitude quant à savoir si le président soutiendrait finalement le paquet législatif a compliqué les négociations.

Lors d’une conférence de presse vendredi après-midi, Trump n’a pas dit qu’il soutiendrait la législation. «Eh bien, nous ne pensons tout simplement pas qu’ils donnent suffisamment. Nous ne pensons pas que les démocrates donnent suffisamment “, at-il dit.

“Nous négocions. Nous pensions que nous avions quelque chose, mais soudain, ils étaient en désaccord avec certaines choses auxquelles ils avaient déjà dit oui. Nous pourrions avoir quelque chose, mais nous ne pensons pas qu’ils donnent assez. Ils ne font pas la bonne chose pour le pays “, a-t-il insisté.

Le Congrès a approuvé la semaine dernière un programme de réponse de 8,3 milliards de dollars contre les coronavirus, mais les législateurs sont convaincus que davantage doit être fait pour répondre aux conséquences économiques de la propagation du virus.

Lauren Fox et Jason Hoffman de CNN ont contribué à ce rapport.

