Trump va annoncer un deuxième groupe de travail axé sur la reprise économique

(.) – Le président Donald Trump s’apprête à annoncer la création d’un deuxième groupe de travail sur les coronavirus, qui se concentrera uniquement sur la réouverture de l’économie du pays, ont déclaré plusieurs sources à ..

De hauts responsables tels que le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et le directeur du Conseil économique national Larry Kudlow se sont concentrés uniquement sur la question du redémarrage d’une économie américaine blessée pendant des semaines, ainsi qu’une clique de conseillers.

Mais ces derniers jours, des conseillers internes et externes ont demandé à Trump de créer officiellement un groupe de travail distinct pour rationaliser le processus afin qu’il puisse se concentrer principalement sur la réouverture de l’économie.

Ce groupe de travail comprendrait probablement des cadres supérieurs du Département du Trésor, du Conseil économique national, du Département du travail et du Département du commerce.

Mais cela n’impliquerait pas seulement des fonctionnaires de l’administration. Des personnalités telles que Gary Cohn, le directeur général de Blackstone, Steve Schwarzman, Art Laffer et même les meilleures équipes sportives et athlètes connus ont été contactées.

D’autres alliés de Trump ont proposé de nommer un “tsar” de relance du secteur privé pour superviser les efforts visant à relancer l’économie de consommation et à lutter contre le chômage après que le coronavirus a forcé la fermeture des entreprises dans tous les secteurs.

Des conservateurs influents ont présenté Laffer comme le leader du groupe de travail, et il a présenté quelques idées aux meilleurs conseillers de la Maison Blanche sur un plan pour relancer l’économie. Ses plans comprennent une proposition de taxer les organisations à but non lucratif, de réduire le salaire de certains fonctionnaires et d’offrir une exonération de charges sociales.

Trump a décerné à Laffer une médaille présidentielle de liberté l’année dernière, mais la Maison Blanche n’a pas encore offert de siège à un nouveau panel, selon un haut responsable de l’administration.

Au cours de la semaine dernière, l’équipe économique de Trump a eu plusieurs réunions avec lui où il a été informé que même si l’économie ne s’ouvrait pas d’un coup le 1er mai, une date que les conseillers ont indiquée comme une date de réouverture possible, le La direction devrait au moins annoncer un calendrier estimé avec des directives sur la manière de ramener l’économie à la normale.

Le président a été informé qu’il devait émettre des orientations économiques en plus de celles de bonnes pratiques de santé. Certains membres de l’équipe du président ont commencé à peser des lignes directrices sur le moment où les États peuvent revenir à la normale, y compris une période prolongée de 14 jours avec une réduction du nombre de cas, et sur le retour des hôpitaux aux conditions d’avant la crise.

Trump a manifesté son intérêt pour une réouverture du “big bang”, où tout le pays est de retour en ligne immédiatement. Mais les experts de la santé ont averti que certains domaines seront plus avancés que d’autres d’ici la fin du mois.

Certains conseillers espèrent que le débat sur la manière et le moment de rouvrir l’économie conduira à des affrontements entre les équipes sanitaires et économiques de Trump. La formation d’un deuxième groupe de travail, distinct de l’organe axé sur la santé dirigé par le vice-président Mike Pence, pourrait donner l’impression qu’il existe des factions opposées.

La quantité de pouvoir dont Trump dispose pour “rouvrir” l’économie reste limitée. Le gouvernement fédéral n’a émis que des recommandations sur l’éloignement social et les fermetures d’entreprises, et il appartiendra aux gouverneurs individuels d’annuler les ordonnances obligatoires.

Et les Américains devraient se sentir à l’aise de revenir au public. Un sondage . / SSRS publié mercredi a montré que 60% des Américains disent qu’ils se sentiraient mal à l’aise de retourner à leurs routines normales si les directives de distanciation sociale étaient levées après le 30 avril, la date d’expiration actuelle des recommandations pour Trump.

