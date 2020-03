Twitter supprime des articles sur le coronavirus du président brésilien Jair Bolsonaro

Bolsonaro fait face à la pandémie à sa manière 4:21

(.) – Dimanche, Twitter a retiré deux messages du président brésilien Jair Bolsonaro pour avoir enfreint ses règles sur la manière de communiquer des informations sur Covid-19.

Bolsonaro avait tweeté des vidéos de lui-même visitant les quartiers commerciaux de Brasilia, encourageant les gens à travailler et parlant de l’utilisation de la chloroquine pour soigner la covid-19, disant que “ça marche”. Des vidéos du départ de Bolsonaro ont également été publiées sur sa page Facebook.

Twitter a supprimé les messages et laissé le message: “Ce tweet n’est plus disponible car il viole les règles de Twitter.” Dans un communiqué, Twitter a déclaré qu’il avait récemment élargi ses règles pour exclure le contenu qui contredit les informations et les conseils des autorités sanitaires qui “pourraient exposer les gens à un risque plus élevé de transmission de covid-19”.

En vertu de ces lignes directrices, la publication d’informations sur les traitements «mesures de protection ou nocives connues pour être inefficaces» ou non applicables à covid-19, constitue une violation des règles de Twitter.

Bolsonaro a appelé à plusieurs reprises covid-19 une “petite grippe” et a critiqué les mesures d’isolement social mises en œuvre par les gouverneurs et les maires, insistant sur le fait que l’impact économique de la fermeture des entreprises et des écoles sera plus important que l’impact du coronavirus.

Par ailleurs, dimanche, il a déclaré aux journalistes et sympathisants devant sa résidence: «Affrontons (le virus) en tant qu’homme, bon sang, pas en tant qu’enfant. Faisons face au virus de façon réaliste, nous mourrons tous un jour. “

Samedi, le ministre brésilien de la Santé, Luiz Henrique Mandettam, avait parlé lors d’une conférence de presse de l’importance d’éviter les foules et la circulation comme moyen de prévenir la propagation de la covid-19. «Si nous quittons tous la maison en même temps, il y aura un manque d’équipement et de soins médicaux pour les riches, pour les pauvres, pour les propriétaires d’entreprises et de tavernes. Nous devons être rationnels et ne pas aller de l’avant. Avançons selon la science et la technique. Notre problème n’est pas la létalité pour l’individu. Le fait est que ce virus attaque le système de santé et la société en général “, a déclaré le ministre dans des déclarations publiées par l’agence de presse d’Etat Agencia Brasil.

Auparavant, Twitter avait supprimé un message du président assiégé du Venezuela, Nicolás Maduro, pour avoir également violé les règles du réseau social concernant le coronavirus. Dans son message, Maduro a donné un antidote présumé à covid-19 et l’a invité à boire une concoction maison pendant 12 jours pour, entre autres, “éliminer les gènes infectieux” du coronavirus.

Cependant, il n’y a toujours pas de remède contre le coronavirus. Et tandis que la recherche progresse, il pourrait s’écouler plus d’un an avant qu’un vaccin ne soit disponible.

La meilleure façon de vous protéger en ce moment est de faire ce qui est recommandé à chaque saison de rhume et de grippe. Restez à au moins deux mètres de toute personne susceptible d’être infectée. Lavez-vous les mains fréquemment avec du savon et de l’eau pendant au moins 20 secondes. Couvrez-vous la bouche et le nez lorsque vous toussez ou éternuez avec votre coude ou un mouchoir qui est jeté immédiatement après. Et désinfectez les objets et les surfaces qui sont touchés.

Selon les règles d’information de Twitter, ils indiquent que “les gens seront tenus de supprimer les tweets” qui comprennent:

– Informations sur les traitements ou mesures de protection présumées inefficaces.

– «Déni de données scientifiques» sur la pandémie, sa contagion ou qui contredisent ce qui est rapporté par les autorités sanitaires locales et mondiales.

– · Allégations spécifiques et non vérifiées »qui incitent à« la panique, des troubles sociaux ou des troubles à grande échelle »

– Diffuser des informations «fausses ou trompeuses» sur les critères ou procédures de diagnostic de covid-19.

Twitter a ajouté que son approche de la protection de la conversation publique contre le coronavirus “n’est jamais statique”.

