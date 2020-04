UCAM intégrera six athlètes déjà classés pour les Jeux de Tokyo | PracticoDeporte

La Université catholique de Murcie (UCAM) a annoncé ce lundi que le nageur Alberto Martínez Murcia, le canoéiste Carlos Garrote, le tireur Fátima Gálvez, les joueurs de taekwondo Jesús Tortosa et Raúl Martínez et le joueur de water-polo Irene González rejoindront leur université l’année prochaine.

Le nageur de Murcie Alberto Martinez Il a 21 ans et est le premier athlète de la région à se qualifier pour les Jeux dans l’épreuve de 10 km en eau libre. Carlos Garrote, pour sa part, a 28 ans et est champion du monde et d’Europe du K1 200 mètres. La cordobesa Fatima Gálvez, 33 ans, est un autre de ceux qui sont devenus champion du monde et d’Europe de tir olympique.

Taekwondists Jesus Tortosa, 22 ans de Madrid, et Raúl Martínez, d’Alicante, 28 ans, et le joueur de water-polo Irene González, sont les trois autres athlètes olympiques qui seront avec l’UCAM dans le cours qui se terminera en 2021 avec la contestation des Jeux.

Améliorez les chiffres de Rio

“Aujourd’hui, nous avons 30 athlètes qui ont retiré le billet pour les Jeux et il y en a beaucoup d’autres qui le feront bientôt, car les étapes de qualification doivent être disputées dans un certain nombre de sports et dans cette situation, par exemple, Mireia Belmonte et Lydia Valentín pour n’en citer que deux », explique Pablo Rosique, directeur général des sports de l’UCAM.

L’objectif du UCAMCependant, il est clair qu’il va croître et continuer de croître jusqu’à ce que les résultats obtenus lors des derniers Jeux de Rio soient améliorés.

“À Rio 2016, nous avons 56 athlètes et l’objectif à cet égard est de Tokyo est d’atteindre au moins 57 ans », ajoute Rosique, se référant à la grande délégation de représentants de l’institution dont elle est responsable des sports.

