Un acteur de “Game of Thrones” dit qu’il a été testé positif pour COVID-19

(CNN) – Un acteur de “Game of Thrones” ou “Game of Thrones” est la dernière célébrité à dire qu’il a été diagnostiqué avec le coronavirus.

Dans un article publié sur Instagram lundi, l’acteur Kristofer Hivju, qui jouait Tormund Giantsbane dans la série HBO, a déclaré qu’il était positif pour COVID-19.

Hivju, un acteur norvégien, a déclaré que lui et sa famille s’isolaient après avoir reçu la nouvelle.

“Nous sommes en bonne santé, je n’ai que de légers symptômes de rhume”, écrit-il. «Il y a des personnes plus à risque pour lesquelles ce virus peut être un diagnostic dévastateur, donc j’exhorte tout le monde à être extrêmement prudent; se laver les mains, garder une distance de 1,5 mètre des autres, mettre en quarantaine; faites tout ce que vous pouvez pour empêcher la propagation du virus.

L’acteur a déclaré qu’il se trouvait actuellement en Norvège.

Ensemble, nous pouvons lutter contre ce virus et éviter une crise dans nos hôpitaux. Veuillez prendre soin de vous, garder vos distances et rester en bonne santé! » ajouté.

En plus de son rôle dans “Game of Thrones”, Hivju est également apparu dans la série télévisée “Beck” et dans le film “The Fate of the Furious”. (CNN, ainsi que HBO, sont la propriété de WarnerMedia.)

Lundi, l’acteur Idris Elba a également déclaré qu’il avait été testé positif pour le coronavirus.

