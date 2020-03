Un aller simple pour échapper à la crise au Liban | En vedette

Lorsque les manifestations ont éclaté le 17 octobre au Liban, Youmma Hamooud est allée dans la rue excitée et excitée; Cinq mois plus tard, il a perdu espoir et ne cherche qu’un aller simple pour échapper à un pays qui s’enfonce dans l’une des pires crises économiques de son histoire.

“Notre génération a perdu la dernière bataille”, explique Efe Hammoud, 22 ans, qui ne peut cacher comment “les grands espoirs” qu’il avait placés dans l’avenir de son pays lorsque des milliers de personnes sont descendus dans la rue pour exiger un changement de Le régime politique du pays a disparu.