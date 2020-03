Un ambulancier paramédical musulman et juif s’arrête pour prier ensemble. Un autre moment inspirant dans la crise des coronavirus

Eglise devient un cimetière pour les victimes de Covid-19 2:04

Jérusalem (.) – Il était à peine temps de s’arrêter.

Avraham Mintz et Zoher Abu Jama venaient de répondre à un appel concernant une femme de 41 ans souffrant de problèmes respiratoires dans la ville de Beer Sheva, dans le sud d’Israël.

Avant cela, ils contrôlaient un homme de 77 ans. Il y aurait d’autres appels à venir. Cela ne faisait aucun doute.

Alors que l’horloge se rapprochait de six heures de l’après-midi, Mintz et Abu Jama ont réalisé que ce pourrait être leur seule interruption du quart de travail. Les deux membres du Magen David Adom (MDA), le service d’intervention d’urgence d’Israël, se sont arrêtés pour prier. Mintz, un juif religieux, se tenait devant Jérusalem, avec son châle de prière noir et blanc suspendu à ses épaules. Abu Jama, un musulman observateur, s’est agenouillé en direction de La Mecque, avec son tapis de prière marron et blanc étendu en dessous de lui.

Pour les deux ambulanciers paramédicaux, qui travaillent habituellement ensemble deux ou trois fois par semaine, la prière commune n’a rien de nouveau. Pour beaucoup d’autres, c’était une image inspirante au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus.

Une photo des deux hommes prise par un collègue est rapidement devenue virale, gagnant des milliers de likes sur les réseaux sociaux et apparaissant dans la couverture médiatique internationale. Un utilisateur a répondu sur Instagram: “Je suis fier de tous les services de secours, quelle que soit leur communauté ou religion.” Sur Twitter, un autre utilisateur a déclaré: «Un combat! Une victoire! Unissons-nous. “

«Le fait qu’il soit si simple le rend si puissant. Je pense que Zoher et moi et la plupart du monde comprenons que nous devons lever la tête et prier. C’est tout ce qui reste », a déclaré Mintz à .. Mintz, 42 ans, père de neuf enfants qui habite à Beer Sheva, est un employé à plein temps de MDA qui forme également des bénévoles.

Abu Jama, le père de sept enfants de la ville bédouine voisine de Rahat, est l’un de ces volontaires. Il a quitté son emploi d’instructeur de conduite pour aider autant que possible en ce moment. “En termes de croyance et de personnalité, nous croyons aux mêmes choses et avons quelque chose en commun”, a déclaré à . l’homme de 39 ans. “Je pense que c’est une personne qui offre et a reçu le sentiment d’honneur et c’est important.”

Partout en Israël, les équipes de MDA ont reçu 100 000 appels les jours de pointe, soit plus de 10 fois leur volume normal, selon Zaki Heller, porte-parole de MDA.

En plus du travail normal des ambulanciers paramédicaux et des techniciens médicaux d’urgence, les équipes de MDA sont chargées de conduire les patients atteints de coronavirus à l’hôpital ou dans des hôtels de quarantaine désignés, d’effectuer des tests de coronavirus, de collecter des dons de sang, etc. Plus tôt ce mois-ci, ils ont même attribué des bureaux de vote aux personnes mises en quarantaine.

Le PDG de MDA, Eli Bin, était fier de parler de son équipe de 2 500 employés à temps plein et de 25 000 bénévoles. «Les MDA font face au virus en le regardant dans les yeux. Les travailleurs de MDA travaillent avec leurs mains, leurs gants et leurs masques », a-t-il déclaré à .. “Nous sommes les héros d’Israël.”

Si Mintz et Abu Jama se considèrent comme des héros, ils ne l’ont certainement pas laissé voir. Ils connaissent leur travail et ils connaissent leur foi. “Tout le monde a peur du virus”, a déclaré Mintz. «Nous aussi, mais nous croyons que tout est sous le contrôle de Dieu, béni soit-il. Nous le croyons tous les deux. “

Abu Jama fait écho à son partenaire. «Je crois que Dieu nous aidera et nous surmonterons cela. Nous devons tous prier Dieu pour nous aider à surmonter cela, et nous surmonterons cette crise mondiale. »

Les deux ont prié pendant environ 15 minutes. Ils sont ensuite retournés à l’ambulance. Et retour au travail.

