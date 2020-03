Un ancien secrétaire à prisonnier mexicain double son offre de caution sous peine de contagion – . Miami (51)

NEW YORK – L’ancien chef de la sécurité mexicain Genaro García Luna, dans la prison fédérale de New York, a demandé que le tribunal soit libéré sous caution de 2 millions de dollars parce qu’il “pourrait mourir” d’une infection au COVID-19, une pandémie qui affecte en grande partie à l’État de New York.

“García Luna risque de mourir s’il contracte le virus COVID-19. Il a 51 ans et a des antécédents de problèmes respiratoires”, explique la lettre que son avocat César de Castro a envoyée au juge Brian Cogan, qui présidera son procès devant la Cour fédérale. pour le quartier est de New York, à Brooklyn.

La lettre est accompagnée d’une autre lettre envoyée par un médecin du Mexique dans laquelle il certifie qu’il l’a traité le 26 juin 2015 pour des problèmes respiratoires et envoyée à la demande de son épouse.

De Castro informe le juge que son client, secrétaire à la Sécurité publique sous la présidence de Felipe Calderón (2006-2012), a présenté une nouvelle proposition de caution, après deux auditions les 27 et 28 février à cette fin dans lesquelles Le juge Robert Levy a déterminé que le montant devait être supérieur.

La nouvelle proposition de 2 millions de dollars est soutenue par dix garants et quatre propriétés ainsi qu’une autre propriété de Garcia Luna, évaluée à 1,2 million de dollars, pour un total de 2,2 millions de dollars combinés.

Il propose également que le Mexicain soit soumis à une surveillance électronique.

La Big Apple est devenue l’épicentre des infections dans le pays et est la métropole la plus infectée par COVID-19.

La défense de García Luna, accusé de trois chefs d’accusation de complot en vue de faire le trafic de cocaïne aux États-Unis et d’un autre pour faux témoignage, dont il a plaidé non coupable, avait soumis à deux reprises au tribunal une proposition dans laquelle il offrait une caution de 1 million de dollars. Il a été avalisé par dix garants, en plus de l’imposition d’un dispositif de surveillance électronique.

Le bureau du procureur s’oppose à la libération sous caution de García Luna car il le considère à haut risque de fuite vers le Mexique, où il affirme avoir “des gens puissants” qui l’aideraient et que sa femme et ses enfants sont mexicains.

Les écoles sont fermées et les uniformes de la Garde nationale livrent des repas à domicile à Rochelle, dans la zone zéro du coronavirus dans l’État de New York et dans la côte est des États-Unis.

Cependant, son avocat a réaffirmé au juge dans cette lettre que García Luna ne présentait pas de risque de fuite et qu’il était “impatient” de poursuivre le procès, dont la date de début n’a pas encore été fixée, pour se défendre contre des accusations “infondées” du gouvernement. contre lui.

La proposition d’obligations d’un million de dollars a cependant été rejetée à deux reprises par Levy, qui, selon lui, devrait être plus élevé.

De Castro rappelle au juge dans la lettre comment les cas de virus ont augmenté rapidement à New York, qui est l’épicentre de la pandémie aux États-Unis, ainsi que la déclaration de l’état d’urgence décrétée par le gouverneur Andrew Cuomo et le maire Bill de Blasio.

Les autorités demandent à rester calme, malgré la confirmation du premier cas de coronavirus à New York.

Dans ses arguments au juge, il indique également que les prisons sont des centres de contagion pour le virus et que de nombreux détenus demandent une caution sous peine de contracter COVID-19.

Il convient de noter que le 20 mars, le département des prisons de la ville a signalé qu’un prisonnier et sept employés avaient contracté la maladie et qu’un jour plus tard, quelque 38 personnes avaient été testées positives.

“García Luna représente un risque élevé en raison de son âge et de ses conditions de santé préexistantes”, selon son avocat, “il doit être libéré en attendant son procès”.

García Luna a été arrêté en décembre dernier à Dallas, au Texas, et accusé de trafic de drogue et d’avoir accepté des pots-de-vin de Joaquín Guzmán “El Chapo”, chef du cartel de Sinaloa, pour lui permettre d’opérer sans impunité dans le pays.

Entre 2001 et 2005, l’accusé a dirigé l’Agence fédérale d’enquête (AFI) du Mexique (créée en 2001 sous la présidence de Vicente Fox, qui l’a nommé à ce poste) et est devenu plus tard le secrétaire à la Sécurité publique.

