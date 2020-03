Un aumônier certifié par un conseil exprime son esprit et son cœur

Cela a été partagé aujourd’hui sur un forum Facebook auquel je participe. Le poste provient d’un aumônier certifié par le conseil dont le travail consiste à être dans les hôpitaux, à visiter, réconforter et servir les patients au sein de l’établissement et leurs familles. J’ai sa permission de réimprimer parce qu’elle veut désespérément que les gens comprennent pleinement ce que les travailleurs vivent avec une transparence franche. Tandis que les gens qui ont du pouvoir et de l’influence envahissent les circuits médiatiques de promesses, de projections et de leurs prises de position, ceux dont le travail traite directement et concrètement avec la population de ce pays (le précieux électorat qui doit être «conquis» pour le vote) ) – ILS racontent une histoire différente de celle de beaucoup de politiciens…

«Hier, autour de cette prétendue terre d’abondance et de grandeur, des aumôniers certifiés très sobres ont commencé à s’asseoir avec leurs comités d’éthique hospitaliers. Dans les systèmes de santé catholiques, cela se fera en collaboration avec l’ordinaire, alias l’évêque.

Eux et leurs comités d’éthique sont soumis à un stress et une angoisse immenses, indescriptibles, émotionnels / existentiels / spirituels. Non seulement ils ont également travaillé 24 heures sur 24 pour soutenir les patients et les familles, mais les administrateurs ont finalement réalisé que notre rôle était également de soutenir le personnel (jamais auparavant ils n’avaient été prêts à reconnaître ou à soutenir ces soins critiques). Ils / nous sommes à des points de fusion.

Et maintenant, ils se préparent à prendre les décisions de vie ou de mort qui décideront qui recevra les ressources limitées de COVID-19 disponibles dans tout le pays. Nous sommes ici. Nous nous préparons à faire ce que l’Italie a fait; décider qui vit et qui meurt, à cause de la folie de cette administration.

Ce n’est plus le moment de discuter de la folie ou de se tordre la main sur Facebook. C’est le moment où nous, les êtres mortels, sommes obligés de faire des choix divins, ce que nous ne devrions jamais avoir à faire.

Chacun de nous et nos collègues médecins ont besoin de votre soutien et de votre prière sans relâche pour nous aider, ainsi que nos équipes médicales, à survivre à cela. Nous aurons tous des blessures morales et un SSPT, certains d’entre nous en ont déjà.

Nous ne pouvons pas faire cela sans que vous nous éleviez tous à la Trinité pour obtenir force et soutien, et que nous prions tous pour le pardon dont nous avons besoin d’avoir été suffisamment complices pour nous amener ici.

Vatican II a accusé chacun de nous d’être prêtre, prophète et roi. Chacun d’entre nous doit se mettre à la tâche d’être des prophètes à l’avenir, peu importe qui, dans nos églises, familles et communautés, cherchera à nous tuer pour cela. La complaisance tue. Si nous ne nous tenons pas ensemble dans la prière, nous mourrons dans la prière, bien avant de le faire.

VEUILLEZ nous tenir dans une prière sans arrêt pendant que nous agonisons. S’IL VOUS PLAÎT”.

Il est essentiel de pouvoir penser, raisonner et invoquer l’empathie maintenant plus que jamais pour les travailleurs qui consacrent leur vie avec principe à faire de leur mieux, malgré ces circonstances conflictuelles et le manque de transparence de la part de dirigeants qui n’ont pas été à la hauteur. de leurs propres serments d’office. Sans les travailleurs individuels sur le terrain, s’occupant des milliers de personnes, aucun profit sur les gens n’effacera la vérité que nous devons voir.