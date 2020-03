Un autre effet du coronavirus: une pauvreté accrue

Note de l’éditeur: Roberto Rave est politologue avec une spécialisation et un diplôme de troisième cycle en commerce international et commerce extérieur de l’Université Externado de Colombie et de l’Université Columbia de New York. Avec des études en gestion de l’Université IESE d’Espagne et candidat au MBA de l’Université de Miami. Il est chroniqueur pour le journal économique colombien La República. Il a été choisi par l’Institut républicain international comme l’un des 40 jeunes leaders les plus influents du continent.

(CNN espagnol) – La pandémie de coronavirus a dévoilé une crise majeure dans les systèmes de santé à travers le monde et, en outre, a révélé une énorme crise de bon sens, une crise du concept de devoir et aussi une crise de leadership.

Sans aucun doute, l’économie sera la plus durement touchée en Amérique latine. En premier lieu en raison du ralentissement dans les pays qui demandent le plus nos matières premières, mais sans doute aussi en raison du frein à main dans le commerce qui implique une quarantaine nécessaire et un arrêt complet du tourisme de la fermeture des frontières maritimes, fluviales et territoriales. . Beaucoup disent que dans les circonstances actuelles, l’économie n’a pas d’importance. Ils n’ont pas compris que les récessions économiques font également des morts et, en outre, conduisent une grande partie de la population à la pauvreté. C’est pourquoi l’Amérique latine doit déclencher des alarmes pour réduire au minimum l’impact de cette pandémie sur l’économie. Les gouvernements doivent mettre en œuvre des mesures urgentes, en abaissant les taux d’imposition des employeurs afin qu’il n’y ait pas de destruction massive des entreprises et, avec elle, des emplois et des vies. Comme le mentionne le célèbre économiste Daniel Lacalle dans le journal espagnol La Razón: “Les entreprises et les indépendants doivent être libérés du joug fiscal pour assurer leur survie”.

Cette étape de crise devrait également être une opportunité pour la numérisation et la virtualisation de l’économie, encouragée par les politiques gouvernementales. Avec la mise en quarantaine à l’échelle de la région, des problèmes tels que les ventes en ligne peuvent aider à atténuer les dommages économiques. D’un autre côté, il est important que les gouvernements envisagent une série de décisions choquantes, telles que celles proposées pour la Colombie par le Libertank Center for Thought, dont je fais partie en tant que fondateur:

“1. Réductions sur les services publics commerciaux, industriels et résidentiels pendant 3 mois.

2. Remise de la taxe foncière dans les établissements industriels et commerciaux, qui permet à son tour à l’investisseur propriétaire de réduire les frais de location à son locataire, sachant qu’il vaut mieux le faire que de perdre le contrat en temps de crise économique.

3. Les entreprises de tourisme et de restauration seront les plus touchées par la crise, et les premières connaîtront un long retard dans sa reprise. C’est pourquoi le gouvernement devrait étudier l’élimination de la TVA et du recouvrement des ICO; et l’exonération du paiement des parafiscales pour les entreprises du secteur du tourisme pendant quelques mois.

4. Reportez la date d’expiration de toutes les obligations fiscales des personnes morales pour le deuxième semestre.

5. Autoriser la renégociation temporaire des contrats de travail, afin qu’en temps de crise, les employés puissent conserver leur emploi et les employeurs bénéficient d’un allègement de liquidité pour maintenir la situation de leur entreprise.

6. Retirez la facture qui crée une prime supplémentaire. Et trouver d’autres mécanismes qui parviennent à alléger les charges liées au travail. Avec les emplois qui vont être supprimés pendant la crise, ajoutés au chômage croissant dans lequel le pays se trouve, le gouvernement doit introduire des stimuli pour la création d’emplois via la réduction des parafiscales.

7. Différer le renouvellement de l’enregistrement des entreprises et du registre national du tourisme.

8. Permettre aux personnes physiques et morales de renégocier les dettes avec les banques et les achats de portefeuille à un meilleur taux.

9. Baisser le taux d’intérêt des achats par carte de crédit ».

Nier les conséquences dévastatrices du Covid-19 est irresponsable. Il est inquiétant de voir des dirigeants de la région tels qu’Andrés Manuel López Obrador du Mexique, qui, le 4 mars devant les médias, a mentionné qu ‘”il y a ceux qui disent qu’en raison du coronavirus, vous ne devez pas vous étreindre, mais vous devez étreindre … Rien ne se passe” et Daniel Ortega du Nicaragua, qui a incroyablement cité son pays à la marche «L’amour en période de convoitise-19». Espérons que le populisme ne continuera pas de faire des victimes dans notre région.

La pandémie demande également du bon sens, et il semble qu’en Amérique latine, les subventions ont diminué la capacité de penser par elle-même pour une partie de la population qui attend d’un État tout-puissant qu’il lui dise tout le temps comment se comporter. Une région qui, en l’absence constante de responsabilité individuelle, recherche continuellement les coupables, est une société appelée à repenser le concept du sens du devoir et de l’humanité parmi ses citoyens. Nous ne devons pas nous attendre à ce que les couvre-feux restent dans notre maison. Les chiffres et les nouvelles sont accablants.

Pour terminer, il est important de citer des exemples d’entrepreneurs de mon pays qui se sont joints et se réinventent pour accompagner les citoyens face à la crise avec leurs marques et plateformes numériques. Il s’agit des sociétés Mi Águila (plateforme de transport d’entreprise), Rappi, HOGARU (services de nettoyage à domicile), Platzi (école de technologie en ligne) et SOS Asistencia (soins et entretien des services à domicile), toutes destinées à la prestation de services et que face à la conjoncture ils ont mis en place des protocoles d’hygiène et des services spéciaux pour la quarantaine et la crise sanitaire.

Les grandes difficultés représentent de grandes opportunités. La région doit profiter de cette période de pandémie pour repenser son économie, la diversifier et accroître les incitations pour ceux qui créent des entreprises et créent des emplois.

POST SCRIPTUM: Il est important d’écouter les sages paroles de Juan Ramón Rallo: «Comment, alors, pouvons-nous sauver cette partie du tissu économique qui génère ou continuera de générer de la valeur une fois la pandémie passée (et non celle qui est devenue irrémédiablement irréalisable pour Long terme)? Avec des mesures visant à améliorer la liquidité et à améliorer la solvabilité des agents économiques. Les premiers (liquidité) permettent aux entreprises de faire face à leurs paiements à court terme; ces derniers (solvabilités), pour les recapitaliser ».

.