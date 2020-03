«Un avertissement déchirant» à tous alors que la Hongrie remet des pouvoirs dictatoriaux à l’extrême droite au milieu d’une pandémie de coronavirus

«Nous pourrions avoir une épidémie parallèle de mesures autoritaires et répressives suivant de près sinon sur les talons d’une épidémie de santé.»

Des groupes de défense des droits de l’homme et des militants ont lancé des avertissements désastreux sur l’état de la démocratie en Hongrie – et dans le reste du monde – après que le parlement du pays a approuvé lundi une loi d’urgence radicale accordant au Premier ministre d’extrême droite Viktor Orbán des pouvoirs dictatoriaux alors que le pays européen se bat contre le pandémie de Coronavirus.

«Je m’inquiète pour les Roms, la communauté juive, la presse et une génération de jeunes. Votre attention s’il vous plaît.”

—Jacob Labendz, Université d’État de Youngstown

La nouvelle loi suspend indéfiniment les élections et le parlement, inflige jusqu’à cinq ans de prison à toute personne qui diffuse intentionnellement ce que le gouvernement qualifie de désinformation, et donne à Orbán le pouvoir de suspendre les lois par décret alors qu’il s’efforce de contenir l’épidémie de COVID-19. La loi a facilement adopté le Parlement hongrois, dominé par le parti d’extrême droite Fidesz d’Orbán, par 137 voix contre 53.

“Scandaleux – et quelque chose que nous devons tous prendre comme un avertissement déchirant”, a tweeté l’auteur et environnementaliste Naomi Klein en réponse à la loi, qui ne contient pas de clause d’extinction.

Orbán a insisté lundi sur le fait qu’il “rendra tous ses pouvoirs, sans exception”, lorsque l’urgence du coronavirus s’apaisera, mais des groupes de défense des droits de l’homme ont averti que le Premier ministre pourrait faire des dommages incalculables avec son autorité pratiquement illimitée dans l’intervalle – et ne pas y renoncer. si facilement quand la crise est terminée. Orbán a déjà utilisé la pandémie de COVID-19, qui a officiellement infecté près de 500 personnes en Hongrie, pour intensifier les attaques xénophobes contre les migrants.

«Tout au long de l’histoire, les dirigeants autoritaires ont utilisé des moments de crise pour s’emparer d’un pouvoir incontrôlé. Orban en Hongrie en est le dernier exemple. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons défendre la démocratie et l’État de droit. »

—Sen. Bernie Sanders «Ce projet de loi crée un état d’urgence indéfini et incontrôlé et donne à Viktor Orbán et à son gouvernement carte blanche pour restreindre les droits de l’homme», a déclaré lundi David Vig, directeur d’Amnesty International pour la Hongrie, dans un communiqué.

“Au cours de ses années en tant que Premier ministre, Viktor Orbán a supervisé un recul des droits de l’homme en Hongrie, attisant l’hostilité envers les groupes marginalisés et tentant de museler les voix critiques de la Hongrie”, a ajouté Vig. “Permettre à son gouvernement de gouverner par décret est susceptible d’accélérer ce retour en arrière.”

Jacob Labendz, directeur du Center for Judaic and Holocaust Studies de Youngstown State University, a tweeté qu’il était «terrifié et profondément attristé pour la Hongrie aujourd’hui».

“Je m’inquiète pour les Roms, la communauté juive, la presse et une génération de jeunes”, a déclaré Labendz. “Votre attention s’il vous plaît. Je crains que cela ne se propage dans certains [European Union]. “

Le Parlement hongrois n’est pas le premier organe législatif à confier à son chef des pouvoirs d’urgence étendus alors que les cas mondiaux de coronavirus continuent d’augmenter. Comme le New York Times l’a rapporté lundi:

En Grande-Bretagne, les ministres ont ce qu’un critique a appelé le pouvoir de «mettre l’eau à la bouche» pour détenir des personnes et fermer les frontières. Le Premier ministre israélien a fermé les tribunaux et commencé une surveillance intrusive des citoyens. Le Chili a envoyé l’armée sur les places publiques autrefois occupées par des manifestants. La Bolivie a reporté les élections.

Aux États-Unis, le ministère de la Justice a demandé au Congrès de balayer de nouveaux pouvoirs, y compris un plan visant à éliminer les protections juridiques pour les demandeurs d’asile et à détenir des personnes indéfiniment sans procès. Après que les républicains et les démocrates ont reculé, le département a réduit ses effectifs et a soumis une proposition plus modeste.

Fionnuala Ni Aolain, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme et les droits de l’homme, a déclaré au Times que les gouvernements disposent souvent d’un ensemble de pouvoirs d’urgence souhaités «prêts à l’emploi» en prévision d’une «opportunité» comme une pandémie mondiale.

“Nous pourrions avoir une épidémie parallèle de mesures autoritaires et répressives qui suivrait de près sinon sur les talons d’une épidémie de santé”, a averti Aolain.

Dans une chronique pour Esquire lundi, Charles Pierce a qualifié la Hongrie de «canari dans la mine de charbon en ce qui concerne l’effondrement de la démocratie».

“Il faudrait être fou ou naïf pour faire confiance à Orban avec quelque chose de plus puissant qu’un couteau à beurre. Et, bien sûr, il a un grand fan à la Maison Blanche », a écrit Pierce. “Jusque là, [the Trump] La réponse de l’administration à la pandémie a été de la maîtriser, d’en tirer le meilleur profit possible et de promulguer des priorités conservatrices de longue date en ce qui concerne le démantèlement de la protection de l’environnement et des consommateurs. »

Le sénateur américain Bernie Sanders (I-Vt.), Candidat démocrate à la présidentielle de 2020, a tweeté lundi que “tout au long de l’histoire, les dirigeants autoritaires ont utilisé des moments de crise pour s’emparer d’un pouvoir incontrôlé”.

