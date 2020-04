Un avion des New England Patriots arrive avec 1,2 million de masques N95 en provenance de Chine

NFL: Tom Brady peut-il emmener les Buccaneers au Super Bowl? 1:11

(.) – Un avion de l’équipe des New England Patriots chargé de 1,2 million de masques N95 revient à Boston après avoir collecté des fournitures essentielles en Chine.

Le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, a tweeté une photo de l’avion chargé d’équipement de protection individuelle qui, selon lui, irait aux agents de santé de l’État en première ligne de la crise des coronavirus.

Selon une source, Baker est extrêmement frustré que le gouvernement fédéral l’ait battu sur les offres de fournitures à destination du Massachusetts. Il a travaillé avec le propriétaire des New England Patriots, Robert Kraft, et les Patriots pour faire acheminer ces fournitures de Chine.

“Pas de jours de congé. Grâce à un travail d’équipe sérieux, le Massachusetts recevra plus d’un million de masques N95 pour nos travailleurs de première ligne. Merci beaucoup à Krafts et à plusieurs partenaires dévoués d’avoir rendu cela possible », a déclaré Baker dans le tweet.

Pas de jours de congé. Grâce à un travail d’équipe sérieux, le Massachusetts devrait recevoir plus d’un million de masques N95 pour nos travailleurs de première ligne. Un grand merci aux Krafts et à plusieurs partenaires dévoués pour avoir rendu cela possible. pic.twitter.com/ieV6XMC5Ow

– Charlie Baker (@MassGovernor) 2 avril 2020

Robert Kraft et le président des Patriots Jonathan Kraft se sont associés à l’État pour acheter 1,4 million de masques N95 pour le Massachusetts, selon l’équipe. Robert Kraft a également acheté 300 000 masques de protection supplémentaires pour l’État de New York.

«C’est un honneur pour notre famille de faire partie de cette mission humanitaire. Nous savions que l’achat de masques N95 indispensables et la fourniture des avions Patriots pour accélérer la livraison aux hôpitaux locaux aideraient immédiatement à protéger nos courageux professionnels de la santé “, a déclaré Kraft dans un communiqué fourni par les Patriots.

L’avion devrait atterrir à l’aéroport international Logan de Boston jeudi après-midi avec 1,2 million de masques. Un deuxième envoi d’un autre demi-million de peaux N95 devrait arriver dès la semaine prochaine.

“The Krafts, nos partenaires, l’ambassadeur Huang Ping, dr. Jason Li, Gene Hartigan et notre personnel du centre de commandement covid-19 se sont réunis pour faire ce travail et nous attendons avec impatience l’atterrissage de l’avion à l’aéroport de Logan », a déclaré Baker dans une déclaration fournie à .. “Notre administration continuera de rechercher l’équipement de protection individuelle nécessaire pour soutenir nos braves travailleurs de première ligne qui travaillent sans relâche pour sauver des vies pendant cette pandémie.”

Jeudi matin, le Massachusetts a signalé 7 738 cas de coronavirus et 122 personnes sont mortes, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Baker a rendu une ordonnance d’urgence obligeant toutes les entreprises et organisations du Massachusetts qui ne fournissent pas de services essentiels à fermer leurs lieux de travail physiques pour aider à freiner la propagation du coronavirus. Ces entreprises sont encouragées à poursuivre leurs opérations à distance. L’ordonnance limite également les réunions publiques.

Kevin Dotson de . a contribué à cette histoire.

