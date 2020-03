Un bateau de croisière avec des passagers malades traverse le canal de Panama à destination de Fort Lauderdale – . Miami (51)

PANAMA.- Le navire de croisière Zandaam, où quatre adultes sont morts et des cas de COVID-19 ont été confirmés, se dirige vers les États-Unis après avoir commencé dimanche son transit par le canal de Panama, dont les autorités sanitaires l’ont finalement autorisé à passer pour des raisons humanitaires.

Zandaam, de la compagnie maritime Holland America, se dirige vers Fort Lauderdale, en Floride, avec tout son équipage et ses passagers qui se sont sentis malades, car ceux qui ne l’ont pas, 401 selon des informations officielles panaméennes, ont été transférés vers un autre navire de croisière , Rotterdam, qui a traversé la route interocéanique ce dimanche.

“Les navires de croisière Zandaam et Rotterdam sont entrés dans les eaux de la route interocéanique dimanche après-midi, après avoir achevé leurs opérations de transfert de passagers et d’approvisionnement”, a déclaré l’Autorité du canal de Panama (ACP) dans un communiqué.

Pour ces transits, “toutes les mesures de biosécurité et opérationnelles seront prises, afin de minimiser les risques pour le personnel du canal de Panama et ses clients, ainsi que pour garantir une manœuvre sûre”, a ajouté la lettre officielle.

Zandaam a quitté Buenos Aires (Argentine) le 7 mars pour Port Everglades (Floride) avec tous les passagers isolés et sans possibilité de toucher le port à cause du groupe de malades à bord.

Il naviguait dans le Pacifique avec 1 243 passagers et 586 membres d’équipage. La compagnie maritime a déclaré vendredi qu’il y avait 53 passagers et 85 membres d’équipage présentant des symptômes pseudo-grippaux, que deux personnes avaient été testées positives pour COVID-19 et que quatre adultes étaient décédés.

Zandaam est arrivé dans les eaux panaméennes vendredi, lorsque les autorités sanitaires du pays ont annoncé qu’elles refusaient l’entrée dans le canal pour des raisons de santé, une résolution qui a été réévaluée samedi, lorsque le transit a finalement été autorisé pour des raisons humanitaires et a pris toutes les mesures nécessaires. la biosécurité.

La navigation des navires à travers le canal ne peut être effectuée que par les pilotes de la route interocéanique, qui embarquent et prennent le commandement du navire tout au long du voyage.

Selon des informations de l’Autorité maritime du Panama (AMP), à Rotterdam, qui est arrivée vendredi, 401 passagers asymptomatiques qui se trouvaient à Zandaam ont été transférés, au cours d’une opération de navire à navire qui a eu lieu entre samedi et dimanche à Les eaux panaméennes et sans toucher au port.

L’Autorité maritime panaméenne a déclaré que les personnes décédées à Zandaam sont des citoyens “de nationalité américaine, suédoise, anglaise et néerlandaise” et que “les cadavres resteront à bord du navire et seront débarqués à leur arrivée à destination”.

Le Panama a suspendu le 13 mars le débarquement et l’embarquement des touristes dans ses ports, et maintient également l’entrée de personnes dans le pays interdite dans le cadre des mesures visant à stopper la propagation du COVID-19, qui fait déjà 24 morts et 989 infections confirmées là-dedans

.