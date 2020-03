Un Bloomberg excité dit au revoir appelant à vaincre Donald Trump | Monde

Le magnat de New York Michael Bloomberg, qui a annoncé mercredi sa retraite de la course électorale, a dit au revoir à ses partisans dans un discours émouvant dans lequel il a appelé l’Union des Américains à vaincre le président républicain Donald Trump lors des prochaines élections de novembre. .

Avec un drap du drapeau américain sur son revers et sur un fond de banderoles du pays, l’ancien maire de New York a insisté sur le fait que, malgré son départ de la primaire démocrate en raison des mauvais résultats électoraux obtenus le jour des élections de mardi, ” Je ne me retirerai pas de la plus grande bataille politique de ma vie et j’espère que vous ne l’abandonnerez pas non plus. “