Un brave et brillant Sebastián Mora, bronze au scratch de la Coupe du monde de Berlin | Sports pratiques

Dans un test vibrant, fou et incontrôlé, le Castellón Sebastian Mora Il a remporté la médaille de bronze au scratch masculin Coupe du monde de Berlin, après avoir gagné un tour et résisté à l’assaut final.

Le scratch est généralement une course un peu fade et un passage des tours sans que quelque chose d’extraordinaire ne se produise, cependant, ce n’était pas cette fois. Il y a eu de nombreuses tentatives pour s’échapper dès le premier instant, mais le premier qui a frustré a été celui dirigé par un brave et obstiné Sebastian Mora, qui lui a valu une araignée Yahueni Karaliok, Biélorusse, qui n’a pas accordé de soulagement à l’espagnol.

Mora, un solo courageux

Ce n’était pas facile pour Sebastian Mora gagner et s’asseoir avec toutes les options du monde pour la médaille, mais il a fini par y arriver avec environ 12 tours à faire. De là, il a toujours tiré le groupe et son compagnon de voyage, Karaliok ne lui a pas donné un seul relais.

Ainsi, le cycliste national, qui devait changer de vélo dès le départ de la course, allait tout simplement avoir des options pour contester l’arrivée de son rival. De plus, un deuxième groupe a réussi à reconquérir au dernier moment et l’Italien Simone Consonni Il allait avoir assez de force pour devancer le Sebastián Mora susmentionné, complètement vide après sa formidable course presque seul.

Il a remporté la médaille de bronze Mora, qui est sa cinquième Coupe du monde, dans un test dans lequel il est l’actuel champion d’Europe et dans lequel il était déjà champion du monde en Londres 2016

La course, qui a duré environ une demi-heure, revient pour couronner un Sebastian Mora qui est en pleine forme dans une saison très spéciale pour lui avec l’objectif ultime de jouer à ces Jeux de Tokyo 2020, mais avant cela, ce dimanche participera à Madison avec Albert Torres, un test dans lequel le couple espagnol a également de sérieuses options pour monter sur le podium.

Tania Calvo et Juan Peralta, sans options

En revanche, jeudi, deux autres Espagnols ont également concouru à Berlin, Tania Calvo et Juan Peralta, mais les deux ont été éliminés au premier tour de leurs tests respectifs, qui sont la vitesse individuelle féminine et le keirin masculin.

