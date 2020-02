Un but et une passe décisive de Simeone ne suffisent pas à briser la sécheresse de Cagliari | Réseaux sociaux sportifs

Un but et une passe décisive de l’Argentin Giovanni Simeone, fils de l’entraîneur de l’Atlético Madrid Diego Pablo Simeone, n’ont pas suffi ce samedi pour rendre la victoire à un Cagliari qui avait fait match nul 2-2 contre Parme en Serie A italienne, après avoir reçu l’égalisation. dans le temps supplémentaire.

Simeone, qui a également frappé la barre transversale et a été acclamé à dix minutes de la fin, a joué son meilleur match de la saison et a avancé à Cagliari au début du redémarrage, mais son équipe n’a pas réussi à défendre son avantage et a prolongé sa sécheresse de victoires, qui dure depuis le 5 décembre.