Un “certificat d’immunité” est-il le moyen de sortir du confinement par le coronavirus?

L’impact de Covid-19 sur la santé mentale aux États-Unis 2:53

(.) – Peut-être que la moitié de la population mondiale vit sous une forme ou une autre de restriction pour aider à freiner la propagation du coronavirus. Beaucoup commencent à se demander quand et comment ces limites strictes dans les activités quotidiennes prendront fin.

La plupart des experts conviennent que la seule façon de sortir de l’isolement est de tester. Des tests fiables permettraient aux gens de savoir s’ils ont eu le virus et jouiraient donc au moins d’un certain degré d’immunité. Cela donnerait aux fonctionnaires la possibilité d’isoler de nouvelles éclosions lorsqu’elles surviennent.

Mais comment les gens prouveraient-ils leur statut et quels droits ce statut leur conférerait-il? Ce sont de grandes questions auxquelles les pays du monde entier doivent faire face.

Au Royaume-Uni, le secrétaire à la Santé Matt Hancock, qui vient de sortir de l’auto-isolement après avoir été testé positif pour covid-19, a suggéré que les Britanniques qui avaient le virus pourraient recevoir un certificat, qui a déjà été surnommé passeport d’immunité .

“Nous voyons un certificat d’immunité, comment les personnes qui ont eu la maladie, ont les anticorps et ont donc l’immunité, peuvent le démontrer et retourner à une vie normale autant que possible”, a-t-il déclaré. Plus tard, sur la BBC, il a déclaré que cela pourrait prendre la forme d’un bracelet.

Pour beaucoup de ceux qui ont déjà perdu leur emploi ou qui veulent désespérément retourner au travail et garder leurs entreprises en vie, l’idée sonne comme une aubaine. Mais on sait encore peu de choses sur la faisabilité ou la fiabilité d’un tel schéma, d’autant plus que les preuves entourant l’immunité covid-19 ne sont pas claires. “La science de l’immunité qui découle de la maladie est trop tôt pour prendre des décisions fermes maintenant”, a déclaré Hancock.

Les défis potentiels comprennent la recherche d’un test fiable pour déterminer qui a des anticorps contre le coronavirus, l’établissement du niveau d’immunité conférée par une infection précédente et sa durée, et la capacité des systèmes de santé surchargés à effectuer des tests d’anticorps fiables, et généralisée dans la population.

Des questions sociales difficiles peuvent également être posées. Les passeports d’immunité pourraient-ils créer une sorte de société à deux vitesses, où ceux qui les détiennent peuvent reprendre une vie plus normale tandis que d’autres restent enfermés?

Le gouvernement britannique a déjà été largement critiqué cette semaine pour sa capacité limitée de test de coronavirus pour les travailleurs de la santé de première ligne et autres, suscitant le scepticisme quant à savoir s’il pourrait offrir un programme plus ambitieux.

Pressé par l’idée du passeport d’immunité vendredi, Hancock a déclaré au diffuseur britannique ITV que le gouvernement britannique n’avait jusqu’à présent pas trouvé de test d’anticorps fonctionnel.

L’idée des certificats d’immunité est “vraiment intelligente”, a-t-il déclaré. “Mais nous n’allons pas encore les faire venir parce que nous ne savons toujours pas que l’immunité est assez forte et qu’il y a plus de science à faire sur les niveaux d’immunité chez les gens après qu’ils ont eu la maladie.”

“Donc, ce n’est que lorsque nous serons convaincus que cela est raisonnable que nous le ferons.”

Les scientifiques étudient sérieusement cette idée, a-t-il ajouté, notamment dans les laboratoires de Public Health England à Porton Down, un site de recherche gouvernemental top secret.

Société à deux vitesses?

Paul Hunter, professeur de protection de la santé à l’Université d’East Anglia en Angleterre, a déclaré à . que sa première réaction à entendre la proposition de Hancock était “quelle brillante idée”, mais qu’il a rapidement pensé à tout ce qui pouvait se passer. mal.

Du côté positif, il a déclaré: “Si vous obtenez quelque chose comme ça, vous pouvez amener les gens à retourner dans les zones où ils rencontreront beaucoup d’autres: les travailleurs de la santé, les travailleurs de première ligne, les supermarchés, qui sont autrement en risque, mais une fois que vous avez eu l’infection, sachez que vous n’avez pas à vous soucier de porter l’infection à vos familles. “

Cependant, un inconvénient majeur est la possibilité que des personnes agissent frauduleusement. “Les gens pouvaient-ils prétendre qu’ils étaient immunisés alors qu’ils ne l’étaient pas parce qu’ils devaient sortir et gagner de l’argent?” Hunter se demande.

Il est également difficile de savoir si le test d’anticorps, une fois qu’un type fiable a été développé, serait administré à domicile ou dans un établissement de santé.

“Si cela est basé sur des preuves personnelles, comment une personne qui signe son passeport peut-elle savoir qu’elle l’a vraiment lu correctement?” Dit Hunter. «Comment savent-ils que vous l’avez essayé correctement, que vous l’avez lu correctement et que le résultat est exact? Si vous allez ailleurs, comment savent-ils que vous êtes qui vous dites être et que vous n’avez pas échangé avec quelqu’un qui vous ressemble sur votre permis de conduire?

Un autre problème plus grave, a-t-il noté, est de savoir si les gens pourraient délibérément essayer d’être infectés et, espérons-le, se rétablir et retourner au travail. “Si cela se produit, cela pourrait saper une grande partie de ce que nous essayons de faire avec la distanciation sociale.”

Mais alors que ce passeport d’immunité serait source de division, l’inégalité ne durerait pas éternellement, a déclaré Hunter.

Il est fort probable qu’un vaccin sera développé au début de l’année prochaine, a-t-il dit, qui protégera les personnes les plus à risque et d’ici là, une plus grande partie de la population sera de toute façon immunisée.

Codes QR basés sur la couleur de la Chine

Le Royaume-Uni n’est pas le seul à se débattre avec l’idée de mettre fin en toute sécurité au confinement de sa population et de ramener les gens au travail.

La Chine, qui commence prudemment à s’ouvrir après des semaines de restrictions, utilise la technologie des smartphones pour empêcher la résurgence du coronavirus.

Les habitants de la province du Hubei, à l’exception de la ville de Wuhan, ont été informés le mois dernier qu’ils seraient autorisés à quitter la province s’ils avaient un code QR vert sur leurs téléphones portables.

Hubei avait précédemment ordonné à tous ses résidents d’obtenir le code QR en couleur, qui est disponible en rouge, jaune et vert, et agit comme un indicateur de l’état de santé des personnes.

Les couleurs sont attribuées selon la base de données provinciale de contrôle des épidémies: les personnes diagnostiquées comme des cas confirmés, suspects ou asymptomatiques, ou les personnes fiévreuses recevront le code de couleur rouge; vos contacts proches recevront le code jaune; Et les personnes sans inscription dans la base de données recevront un code vert, ce qui signifie qu’elles sont en bonne santé et en sécurité pour voyager.

Le 8 avril, la réduction des restrictions s’étendra à Wuhan, où le coronavirus est apparu pour la première fois en décembre, et les résidents avec un code QR vert pourront quitter la ville et la province pour la première fois depuis plus de deux mois.

Cependant, des responsables de la ville d’environ 11 millions d’habitants ont averti les gens de ne pas trop sortir, dans la crainte d’une nouvelle vague de cas.

La semaine dernière, les autorités ont introduit de nouvelles limites strictes pour les étrangers arrivant dans le pays, afin d’éviter cette deuxième vague d’infections.

La Corée du Sud, qui s’est appuyée sur un plan de test approfondi et un suivi des contacts pour freiner la propagation du coronavirus, a introduit une application basée sur le GPS pour s’assurer que les personnes qui s’auto-mettent en quarantaine à domicile restent.

Le Danemark cherche des preuves

Une nation européenne, le Danemark, est peut-être plus proche que la plupart de la levée de son blocus.

Le Premier ministre Mette Frederiksen a rapporté mercredi que les restrictions visant à freiner la propagation du virus semblent fonctionner, les admissions à l’hôpital augmentant à un rythme stable, bien que le virus n’ait pas encore atteint un pic.

Laissant de côté les événements imprévus, les responsables déclarent que la prochaine étape sera une ouverture progressive et contrôlée de la société à partir de la mi-avril.

Une partie du plan consistera à offrir autant de tests que possible, non seulement pour le virus mais aussi pour les anticorps, afin que les gens sachent s’ils ont acquis ou non un niveau d’immunité.

Depuis que le premier cas a été diagnostiqué au Danemark le 27 février, plus de 104 personnes sont décédées et plus de 535 ont été hospitalisées. Le Danemark a été l’un des premiers pays européens à fermer ses frontières le 13 mars, et cette même semaine, il a fermé des écoles, des cafés et des magasins, en plus d’interdire les rassemblements de plus de 10 personnes et les visites aux hôpitaux.

Une combinaison de tests généralisés et de distanciation sociale semble, pour l’instant, être le moyen le plus fiable pour arrêter la propagation du virus.

Comme l’a dit Hancock aux Britanniques, “la chose la plus importante que les gens puissent faire pour s’en sortir le plus rapidement possible est de rester chez eux”.

Vasco Cotovio de ., Sarah Dean, Susanne Gargiulo, David Culver et Nectar Gan ont contribué à ce rapport.

.