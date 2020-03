Un chercheur dit que la Gioconda de Da Vinci portait de la soie valencienne | En vedette

La chercheuse et écrivaine Dolores García documente dans son dernier essai, “Valence et son art de la soie dans la Gioconda”, que les vêtements portés par Lisa Gherardini dans le célèbre tableau de Léonard de Vinci provenaient de la guilde de la soie valencienne et ses teintures étaient Espagnol, importé d’Amérique.

García, auteur de “Le secret de Mona Lisa” et “La face cachée de Da Vinci. Les clés de la Monna Lisa”, a ouvert cette enquête après avoir soulevé la question de savoir pourquoi Gherardini, épouse du marchand de textile et de soie Francesco del Giocondo , l’un des plus riches et des plus influents de Florence, avait été dépeint sans aucun bijou, qui identifiait la classe sociale et l’élite de l’époque.