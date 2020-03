Un chien testé positif pour un coronavirus meurt – Telemundo Miami (51)

Le chien qui avait été testé positif pour le coronavirus à Hong Kong est décédé lundi, selon des rapports de divers médias locaux citant le Département national de l’agriculture, des pêches et de la conservation.

L’animal, âgé de 17 ans, serait décédé à son domicile après avoir passé la quarantaine imposée par le gouvernement.

Selon le South China Morning Post, un porte-parole du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de la Conservation a déclaré que le propriétaire avait refusé d’effectuer une nécropsie sur son animal de compagnie afin qu’il ne puisse pas connaître la cause du décès.

L’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) avait confirmé le cas du chien atteint de coronavirus dont le propriétaire a également été testé positif.

Selon le rapport consulté par l’EFE, le chien a été mis en quarantaine le 26 février après que son propriétaire a été hospitalisé pour l’infection.

Après examen vétérinaire, des prélèvements nasaux, oraux et rectaux ont été prélevés, ainsi que des fèces, et des échantillons nasaux et oraux ont été testés positifs pour le coronavirus (également appelé SARS-CoV-2).

L’animal n’a montré aucun signe clinique bien que d’autres échantillons ultérieurs, prélevés le 28 février, aient donné le même résultat.

Les animaux de compagnie des mammifères dans les ménages avec des cas humains confirmés de Covid-19 seront mis en quarantaine et sous surveillance vétérinaire pendant 14 jours, selon l’OIE.

.