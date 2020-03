Un cimetière préparé pour d’éventuelles victimes du coronavirus au Salvador

El Salvador ferme son aéroport en raison du coronavirus 1:55

(CNN espagnol) – La municipalité de San Salvador a attribué une zone exclusive du cimetière de La Bermeja à utiliser en cas de décès dus à l’épidémie de coronavirus.

Bien que jusqu’à ce vendredi, le pays n’enregistre qu’un cas confirmé, les employés municipaux travaillent déjà à l’excavation de 118 tombes qui seront prêtes si elles doivent être utilisées.

«Nous nous sommes préparés si nécessaire. Au départ 118 places », a déclaré à CNN Ernesto Muyshondt, maire de San Salvador.

Selon les autorités municipales, l’Institut de médecine légale a établi que les tombes doivent avoir une profondeur de deux mètres et que la veillée ne sera pas autorisée, l’inhumation doit donc être immédiate.

La disposition sur la médecine légale indique que le corps sera transféré à l’intérieur d’un cercueil scellé dans un véhicule du ministère de la Santé avec garde à vue pour garantir l’enterrement immédiat.

“La présence d’autres personnes ne sera pas autorisée non plus, plus que les collaborateurs de la municipalité qui vont être préalablement formés et prendre les mesures de prévention correspondantes”, a expliqué Muyshondt.

Les autorités municipales soutiennent que, si nécessaire, elles permettraient de créer plus d’espaces et pourraient recevoir des défunts d’autres municipalités. En outre, ils ont établi une communication avec deux cimetières privés afin que, si nécessaire, ils transfèrent 25% de leurs terres au maire de San Salvador pour enterrer les victimes du coronavirus.

