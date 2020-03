Un coronavirus tue un adolescent privé de traitement pour ne pas avoir d’assurance maladie – .

Un garçon de 17 ans est décédé d’un choc septique à la suite de complications liées à COVID-19 après s’être vu refuser des soins parce qu’il n’avait pas d’assurance maladie.

L’adolescent n’a souffert d’aucune autre condition médicale, selon les rapports, mais le CDC enquête sur l’affaire.

Ce qui est peut-être le plus déroutant dans cette affaire, c’est que le garçon n’est plus considéré comme le décès de la nouvelle épidémie de coronavirus.

Si vous pensez que le nouveau coronavirus ne tue que des personnes âgées ou des patients qui ont déjà des problèmes de santé préexistants, vous devez savoir qu’il existe plus d’exceptions à cette prétendue règle que certaines personnes ne le pensent. C’est pourquoi il est essentiel de se distancier des autres, en plus de se laver les mains souvent et de désinfecter les objets et les surfaces. Vous ne vous protégez pas seulement, vous protégez également tout le monde autour de vous contre la maladie. Parce qu’une fois que le virus a atteint vos poumons, tout peut arriver, même si vous n’êtes pas considéré comme un patient à risque.

Un autre cas malheureux du comté de Los Angeles, un adolescent de 17 ans décédé de COVID-19 après avoir été privé de traitement dans la première clinique de soins d’urgence qu’il a visitée parce qu’il n’avait pas d’assurance maladie, le prouve une fois de plus.

“Il n’avait pas d’assurance, ils ne l’ont donc pas traité”, a déclaré le maire de Lancaster, en Californie, Rex Parris, dans la mise à jour vidéo suivante sur la crise des coronavirus.

Le personnel de l’établissement médical anonyme qui a refusé le traitement a envoyé le garçon et son père aux urgences de l’hôpital Antelope Valley (AV).

«En route vers l’hôpital AV, il a fait un arrêt cardiaque, quand il est arrivé à l’hôpital AV, ils ont pu le réanimer et le maintenir en vie pendant environ six heures. Mais au moment où il est arrivé, il était trop tard », a déclaré le maire. Parris a également ajouté que le garçon n’aurait eu aucune autre condition qui aurait pu compliquer son affaire COVID-19.

«Il était malade depuis quelques jours, il n’avait aucun problème de santé antérieur. Le vendredi avant sa mort, il était en bonne santé, il socialisait avec ses amis », a déclaré le maire. Socialiser avec des amis en ce moment n’est absolument pas ce que vous devriez faire, même si vous pensez que le nouveau coronavirus ne peut pas vous nuire.

Oui, les scientifiques ont prouvé que le système immunitaire est suffisamment fort pour battre les cas légers à modérés, mais ils n’ont pas encore compris pourquoi il échoue dans les cas de COVID-19 qui deviennent critiques. Les cas graves nécessitent une oxygénothérapie, un accès à des respirateurs ou même des médicaments expérimentaux qui pourraient aider le corps à faire face à l’infection.

Des questions subsistent au sujet du garçon de 17 ans décédé d’un «choc septique dû à des complications liées à COVID-19». C’est la première cause de décès, explique Gizmodo. Ce qui est déconcertant, c’est que le CDC évalue le cas, qui a actuellement été retiré du nombre officiel de morts aux États-Unis. La façon dont quelqu’un catégorise la mort de cet adolescent ne signifie pas grand-chose pour son père, qui a lui-même reçu un diagnostic de COVID-19. Ce qui importe le plus dans ce cas particulier, c’est que l’accès aux soins de santé immédiats peut avoir fait la différence entre la vie et la mort pour le garçon.

En ce qui concerne le signalement précis des cas COVID-19, c’est quelque chose qu’aucune administration ne devrait éviter, que ce soit une démocratie ou non. Cacher les vrais chiffres n’aidera pas les gens de première ligne à mieux gérer la pandémie. Les scientifiques travaillant sur les traitements et les vaccins doivent savoir précisément combien de personnes sont infectées, combien de personnes meurent et quels facteurs peuvent avoir une incidence sur les chances de guérison.

Au moment d’écrire ces lignes, il y avait près de 86 000 cas de COVID-19 aux États-Unis et près de 1 300 décès. L’Amérique a maintenant le plus de cas de coronavirus au monde, après avoir dépassé l’Italie et la Chine jeudi.

