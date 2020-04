Un couple giflé avec une amende de 3 300 $ pour violation de verrouillage sur de vieilles photos de vacances – .

Un couple australien a été condamné à une lourde amende pour avoir violé le verrouillage, mais il n’a jamais quitté son domicile.

Le couple a publié des photos de vacances prises il y a un an, et la police a supposé à tort que les images étaient la preuve d’une violation.

L’amende a été levée après une brève enquête.

La nouvelle pandémie de coronavirus a changé toutes nos vies de différentes manières, mais une nouvelle habitude que nous devrions tous adopter est de rester à la maison, sauf si nous devons absolument partir. En Australie, la police applique strictement ce mandat et inflige des amendes aux personnes qui font des déplacements inutiles, dans l’espoir de ralentir la propagation du virus et d’assurer la sécurité de tous.

Un couple de Victoria a récemment découvert à quel point les forces de l’ordre locales prenaient ces règles au sérieux après l’arrivée de la police à leur porte avec une paire de citations de photos publiées sur Facebook qui montrent la paire traîner dans un lieu de vacances à proximité. Heureusement pour le couple, ils n’ont jamais enfreint les règles.

Comme le rapporte Gizmodo, les médias locaux ont rapidement ramassé l’histoire, révélant que les photos prises par Jaz et Garry Mott, qui ont récemment été publiées sur Facebook, datent en fait de l’année dernière. Le duo n’a jamais enfreint les règles d’isolement et n’est certainement pas allé récemment dans une destination touristique, il a simplement publié les photos des mois après les avoir prises.

Les amendes infligées par la police au couple dépassaient 1 600 $ chacune, mais compte tenu des circonstances, elles ne se sentaient pas à l’aise de payer pour des règles qu’elles n’ont jamais enfreintes. Après un peu d’enquête supplémentaire par la police de Victoria, l’agence a décidé qu’elle avait tort et a levé les amendes.

“La décision a été prise de retirer l’avis d’infraction”, a déclaré un porte-parole de la police de Victoria à 7NEWS. «À l’occasion, des erreurs seront commises, c’est pourquoi un processus d’examen existe pour garantir que de tels cas sont identifiés et corrigés.»

La police aurait également dit au couple de s’abstenir de publier des photos de vacances supplémentaires pour le moment, mais on ne sait pas exactement comment le couple a été soupçonné en premier lieu. La police de Victoria aurait affirmé qu’elle n’avait pas parcouru Facebook ni recherché des contrevenants sur les réseaux sociaux. Cela semblerait signifier qu’un rapport d’un tiers est le scénario le plus probable, mais il est également tout à fait possible que les flics parcourent effectivement vos profils de médias sociaux pour voir ce que vous avez fait pendant le verrouillage.

Dans tous les cas, les amendes ont été jetées et le couple Mott devra simplement profiter de ses photos de vacances en privé pour le moment. Avec le verrouillage en vigueur dans le monde entier, il est impossible d’estimer le temps qu’il faudra avant de retrouver un sentiment de normalité. Être condamné à une amende pour des photos sur Facebook est à peu près aussi anormal que possible, alors espérons que les choses se formeront bientôt.

