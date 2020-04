Un couple naviguant sur l’Atlantique n’avait aucune idée que le coronavirus avait paralysé le monde – .

Un couple naviguant sur l’Atlantique n’avait aucune idée de la pandémie de coronavirus qui balayait le globe.

Ce n’est que lorsque le couple a tenté de s’amarrer sur une île et a été refoulé qu’ils ont réalisé que quelque chose n’allait pas.

Je me souviens il y a quelques années, j’ai trouvé ce que je pensais être une prémisse originale pour une émission de télévision ou un film. Comme je l’imaginais, une guerre mondiale nucléaire de plein fouet éclate et décime la planète. Pendant ce temps, les avions qui se trouvaient dans les airs à l’époque atterrissent finalement et les passagers se retrouvent à retourner dans un monde qui n’est pas le même qu’ils l’ont quitté. Mais il s’avère qu’il y avait déjà un livre de Stephen King qui couvrait essentiellement ce même complot.

Ce qui est fou, cependant, c’est que l’histoire ci-dessus – dans un sens général – s’est en fait déroulée récemment au milieu de la pandémie de coronavirus. Comme initialement rapporté par la BBC, un couple du Royaume-Uni était occupé à traverser l’Atlantique au cours des dernières semaines et était complètement inconscient de ce qui se passait à travers le monde.

Le reportage raconte qu’Elena Manighetti et Ryan Osborne se sont embarqués pour leur voyage en février, et bien qu’ils aient entendu parler d’un mystérieux virus en Chine, ils n’y ont naturellement pas beaucoup pensé.

Du début février à la mi-mars, le couple a joyeusement voyagé sur l’eau et n’avait aucune idée que le mystérieux virus s’était transformé en un problème mondial qui avait paralysé certaines des plus grandes économies du monde. Une partie du problème est qu’ils ont dit à leurs amis et à leur famille de ne pas leur annoncer de mauvaises nouvelles pendant qu’ils profitaient de leurs vacances.

Il y a quelques semaines, lorsque le couple a tenté de s’amarrer sur une petite île des Caraïbes, il a constaté que les frontières étaient fermées.

“Nous avons d’abord tenté d’atterrir dans l’un des territoires français des Caraïbes, mais à notre arrivée, nous avons découvert que toutes les frontières étaient fermées et que les îles se fermaient”, a expliqué Osborne. «Même à ce moment-là, nous avons supposé qu’il s’agissait d’une mesure préventive en raison de la haute saison. Nous pensions que les îles ne voulaient pas courir le risque que quelques touristes infectent les habitants. “

Le couple est ensuite retourné à l’eau et quand ils ont finalement atteint une zone où il y avait une forte connexion 4G, ils ont finalement commencé à en apprendre davantage sur le bilan de la pandémie.

Actuellement, Manighetti et Osborne sont à Saint-Vincent, une petite île des Caraïbes nichée entre la Barbade et la Grenade. Bien sûr, le problème est maintenant que le couple est coincé là pour le moment car le coronavirus a rendu le voyage presque impossible. Pour l’instant, le couple prévoit de rester à Saint Vincent mais espère qu’ils pourront partir avant juin.

Source de l'image: Petr Kovalenkov

