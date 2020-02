Le designer libanais Elie Saab a présenté samedi sa collection automne-hiver sur le podium à Paris, où il a opté pour le binôme noir et blanc pour ses tailleurs féminins et ses robes de soirée sensuelles, dans lequel il a introduit du velours et des chemisiers avec chorrera

Saab s’est tourné vers un romantisme sobre où la seule couleur autorisée était un rouge terne qui se glissait dans des imperméables, des vestes masculines droites et des robes de princesse.