Un duel à San Mamés pour retrouver l’élan du porte-jarretelles | Réseaux sociaux sportifs

L’Athletic et l’Osasuna sont mesurés ce dimanche à San Mamés avec la nécessité de retrouver la bonne ligne avec laquelle ils ont entamé la Liga et qu’ils ont perdu dans un dernier tiers du championnat en ajoutant seulement 5 des 24 points possibles, l’équipe de Bilbao, et seulement un de plus, 6, le Navarrais.

Pour Osasuna, la perte à long terme de son buteur argentin Chimy Ávila (9 buts en championnat) est toujours très difficile, tandis que la Copa del Rey Athletic Club suppose une usure et une distraction importantes.