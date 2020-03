Un échantillon révèle la relation “émotionnelle et intense” du Machado avec le 27 | En vedette

Antonio et Manuel Machado ont entretenu avec les poètes de la Génération des 27 une relation “émotionnelle et intense”, qui se révèle aujourd’hui dans une exposition à Malaga de l’héritage des deux poètes acquis depuis 2003 par la Fondation Unicaja.

Le voyage qui a commencé cet héritage à travers Séville et Madrid arrive maintenant au Centre culturel de la Fondation Unicaja dans la capitale de Malaga et le fait avec presque le double de l’espace d’exposition et enrichi de nouveaux fonds, tels que ceux présentés dans la nouvelle section a incorporé sur le lien avec 27.